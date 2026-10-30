У Росії хочуть запровадити до шести років ув’язнення за коментарі в інтернеті

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Російська влада готує посилення кримінальної відповідальності за заклики до масових заворушень, виправдання тероризму та насильство щодо представників влади, зокрема в інтернеті.

Уряд РФ цього тижня вніс до Держдуми законопроєкт із поправками до Кримінального кодексу. Документ передбачає збільшення покарання за перелічені дії до чотирьох років позбавлення волі. Якщо їх вчинено з використанням інтернету або засобів масової інформації, пропонується запровадити окрему частину статті з максимальним покаранням до шести років ув’язнення.

Як пояснили юристи, опитані Deutsche Welle, нині діяння за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу РФ належать до злочинів невеликої тяжкості. Після збільшення максимальної санкції до чотирьох років основний склад злочину перейде до категорії середньої тяжкості. Водночас інтернет-заклики, за які пропонують карати до шести років ув’язнення, класифікуватимуть як тяжкі злочини.

Юрист правозахисного проєкту «Перший відділ» Євген Смирнов назвав ці зміни продовженням тенденції російської влади останніх 15 років — посилення покарання за висловлювання. За його оцінкою, законодавчі нововведення поступово роблять небезпечними для обговорення дедалі більше тем: від подій, які російська влада кваліфікує як тероризм, до дій російських чиновників і військових.

Юристка Валерія Вітошкіна звернула увагу на інший наслідок запропонованих поправок. Переведення інтернет-закликів до категорії тяжких злочинів розширить можливості для взяття під варту підозрюваних та обвинувачених.

За її словами, чинний Кримінально-процесуальний кодекс РФ дозволяє застосовувати такий запобіжний захід щодо підозрюваних у злочинах середньої тяжкості, якщо вони вчинені із застосуванням насильства або погрозою його застосування, а також у тяжких та особливо тяжких злочинах.

Таким чином, у разі ухвалення законопроєкту російські силовики зможуть домагатися тримання під вартою людей, обвинувачених у відповідних закликах в інтернеті.

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