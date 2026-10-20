У Росії хочуть збільшити тюремні строки за заклики до заворушень і виправдання тероризму

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До Держдуми РФ внесли законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за заклики до масових заворушень, виправдання тероризму та насильство щодо представників влади.

За заклики до масових заворушень пропонують збільшити максимальний термін ув’язнення з двох до чотирьох років, а за аналогічні дії з використанням інтернету або ЗМІ — передбачити до шести років позбавлення волі.

Також пропонується посилити покарання за виправдання тероризму в мережі та збільшити максимальний штраф за насильство щодо представника влади до 500 тисяч рублів.

Законопроєкт уже отримав позитивні відгуки уряду та Верховного суду РФ. Один з авторів ініціативи, голова комітету Держдуми з безпеки Василь Піскарьов, заявив, що зміни мають посилити державну безпеку.

Європейські лідери розглядають можливість прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і обговорюють два потенційні сценарії завершення війни в Україні. Один із них передбачає замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, а інший — передачу Росії решти Донбасу в обмін на можливість вступу України до НАТО.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні припиняти війну. Американський лідер заявив, що, на його думку, український президент не прагнув завершення бойових дій ані зараз, ані раніше.

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