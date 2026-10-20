У Росії хочуть збільшити тюремні строки за заклики до заворушень і виправдання тероризму
До Держдуми РФ внесли законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за заклики до масових заворушень, виправдання тероризму та насильство щодо представників влади.
За заклики до масових заворушень пропонують збільшити максимальний термін ув’язнення з двох до чотирьох років, а за аналогічні дії з використанням інтернету або ЗМІ — передбачити до шести років позбавлення волі.
Також пропонується посилити покарання за виправдання тероризму в мережі та збільшити максимальний штраф за насильство щодо представника влади до 500 тисяч рублів.
Законопроєкт уже отримав позитивні відгуки уряду та Верховного суду РФ. Один з авторів ініціативи, голова комітету Держдуми з безпеки Василь Піскарьов, заявив, що зміни мають посилити державну безпеку.
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