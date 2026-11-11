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У Росії колектори почали шантажувати боржників хтивками та порновідео, створеними ШІ

UA.NEWS 11 Листопада 2026 10:34
У Росії колектори почали шантажувати боржників хтивками та порновідео, створеними ШІ
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У Росії колектори вигадали новий спосіб тиску на людей, які не можуть вчасно погасити мікрокредити. Вони генерують за допомогою штучного інтелекту відверті фотографії та порноролики із зображеннями боржників, а потім розсилають їхнім родичам, друзям і колегам, вимагаючи повернути гроші.

За словами постраждалої Катерини, проблеми почалися після того, як вона не змогла вчасно погасити мікропозику в розмірі 20 тисяч рублів, оформлену в організації «Кэш АП». Дівчина стверджує, що гроші їй переказала не юридична особа, а приватна особа, через що вона не могла зрозуміти, як правильно закрити заборгованість.

 

Приблизно через півтора місяця невідомі почали погрожувати Катерині та вимагати повернення коштів. Згодом до шантажу долучили штучний інтелект: колектори створили фальшиві еротичні фотографії дівчини та почали розсилати їх її знайомим.

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Такі зображення отримали колеги Катерини, а також її літня бабуся. За словами постраждалої, сума вимог постійно змінювалася — від 100 до 200 тисяч рублів. При цьому змінювалися й номери банківських карток, на які вимагали переказувати гроші.

Однак на цьому переслідування не припинилося. Наступною мішенню стала старша сестра Катерини. Невідомі за допомогою нейромережі створили з нею фальшиве порновідео та розіслали його колегам і подругам жінки.

Катерина вважає, що її родичку обрали навмисно, аби завдати їй ще більшого психологічного удару.

Після того як дівчина розповіла про пережите в соціальних мережах, їй почали писати інші люди. Вони заявили, що також стикалися з подібними методами стягнення боргів.

Таким чином, штучний інтелект, який дозволяє створювати реалістичні зображення та відео людей без їхньої згоди, у цьому випадку став інструментом шантажу та психологічного тиску. Утім, усі наведені обставини наразі відомі зі слів постраждалої, які цитує російське видання «База».

Джерело: телеграм-канал База.
 
Нагадаємо, у 2023 році колекторські компанії заробили 737 млн грн, з яких понад 160 мільйонів - дві компанії Сергія Тігіпка.
 
У  Києві почали залучати колекторів для стягнення боргів із місцевих жителів, які системно не оплачують комунальні послуги. Кілька днів тому комунальне підприємство в Оболонському районі провело відповідний тендер.
 

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