У Росії компанії втратили доступ до сайту Росстату після хакерської атаки

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Російська статистика стала недоступною після потужної кібератаки на Росстат. Сайт відомства не працює вже кілька днів, а російські компанії скаржаться на неможливість подати обов’язкову звітність.

У Росстаті пояснюють відсутність доступу технічними роботами та рекомендують користувачам шукати актуальну інформацію в офіційних акаунтах відомства в соціальних мережах.

Таке повідомлення замість статистичних даних відображалося на сайті служби 4 листопада. Водночас сервіс detector404.ru фіксував проблеми з доступом до ресурсу ще 3 листопада.

У період із 29 жовтня до 1 листопада сайт Росстату зазнав потужної кібератаки. 1 листопада відомство пообіцяло найближчим часом відновити доступність ресурсу для користувачів, однак станом на 4 листопада цього не сталося.

У Росстаті запевняють, що внаслідок атаки компрометації систем і витоку даних не було. Водночас хакери заявили про викрадення 23 ТБ інформації. За їхніми словами, серед отриманих матеріалів — дані про російські втрати у війні проти України, демографічна та економічна статистика, а також документи з грифом «для службового користування».

Після зламу на сайті Росстату залишили повідомлення білоруською мовою: «Нікому не уникнути відповідальності».

Наслідки кібератаки позначилися не лише на доступі до статистичної інформації. Через недоступність сайту компанії не можуть подавати звітність до Росстату.

«Ждём, невозможно работать. Отчеты горят», — поскаржився один із користувачів на сторінці відомства у соцмережі «ВКонтакте».

У відповідь Росстат продовжив термін подання первинних статистичних даних до 13 листопада.

Нагадаємо, білоруське хакерське угруповання «Кіберпартизани» спільно з групою Silent Crow повідомили про проникнення у внутрішню IT-інфраструктуру Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат).

Хакерська група Black8Mirror заявила про публікацію архіву російського чиновника Михайла Бабича, у якому нібито є його листування з прессекретарем Володимира Путіна Дмитром Пєсковим. У повідомленнях, які оприлюднили хакери, обговорюються Путін, Касим-Жомарт Токаєв, Євген Пригожин та Олексій Навальний.

Хакери зламали сайт радіостанції Radio PiK у Бидгощі та опублікували неправдиву статтю про нібито плани Польщі захопити частину території Чехії.

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