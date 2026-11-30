У Російській Федерації — державі-агресорі — конфіскації приватних активів у 2026 році становили 40% загальної вартості всіх угод зі злиття та поглинання. У 2025 році цей показник дещо перевищував 20%, а у 2024-му становив 7%.

Такі дані московської економічної агенції AK&M наводить RMF24. Видання також із посиланням на The Wall Street Journal пише, що російська влада вилучає не лише активи іноземних компаній, а й майно бізнесменів, яких раніше вважали лояльними до Кремля.

Справи проти бізнесменів

Серед прикладів RMF24 називає колишнього сенатора та власника агрохолдингу «Русагро» Вадима Мошковича. У липні він постав перед судом за обвинуваченнями у шахрайстві та хабарництві, а його майно, оцінене у 7 млрд доларів, конфіскувала держава.

Майно також втратив депутат партії «Єдина Росія» Костянтин Струков, який був власником однієї з найбільших золотодобувних компаній «Южууралзолото». Колишній суддя Верховного суду Віктор Момотов, за даними видання, позбувся майже сотні об'єктів нерухомості.

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Передача активів

Російські економісти, яких цитує RMF24, стверджують, що вилучення активів дедалі частіше супроводжуються сфабрикованими або вигаданими звинуваченнями. Формально таке майно має продаватися на відкритих аукціонах, однак, за наведеними даними, понад 90% активів переходять державним корпораціям або людям, наближеним до Володимира Путіна.

Як приклад видання наводить російський підрозділ міжнародного виробника паковання Aptar. У 2025 році його виручка перевищила 20 млн доларів, а президентським указом підрозділ передали структурі, контрольованій племінником очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Указ про критичну інфраструктуру

У серпні 2026 року Путін підписав указ, який дозволяє державі тимчасово перебирати контроль над нафтопереробними заводами, телекомунікаційними мережами, промисловими та логістичними об'єктами, якщо їхні власники не забезпечують належного захисту від атак українських дронів. За офіційними даними, на підставі цього документа ще не перейняли контроль над жодною компанією, однак експерти попереджають, що він може торкнутися до 167 приватних об'єктів.

Російський економіст Андрій Яковлєв, пов'язаний із Вільним університетом у Берліні, пов'язав посилення боротьби за активи зі скороченням ресурсів та зростанням витрат Росії на війну проти України.

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