У Росії масово закриваються компанії на тлі підвищення податків і погіршення економічної ситуації

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У Росії кількість підприємств, які припиняють роботу, більш ніж удвічі перевищила число нових компаній. За січень – вересень 2026 року з ринку пішли 208,5 тисячі організацій, тоді як зареєстрували лише 109 тисяч. Серед основних причин такого спаду називають збільшення податкового навантаження, дорожчання ведення бізнесу та високу вартість кредитів.

Такі дані наводить Росстат, на статистику якого звернули увагу «Известия». Зокрема, у вересні в країні відкрили 11,7 тисячі компаній, а припинили діяльність 21,7 тисячі.

Скорочення кількості підприємств зафіксували майже в усіх галузях. Винятком став видобувний сектор, де за дев'ять місяців закрилися 776 компаній, а відкрилися 786.

Найпомітніший розрив між кількістю нових і закритих підприємств спостерігався у торгівлі та будівництві. В оптовій і роздрібній торгівлі припинили роботу 68,5 тисячі компаній проти 31,6 тисячі нових. У будівельній галузі закрилися 29 тисяч підприємств, тоді як зареєстрували лише 14,3 тисячі.

Чому російський бізнес припиняє роботу

Заступник виконавчого директора організації «Опора России» Іван Єфременков зазначив, що підприємницька активність у країні знижується. За його словами, середня щомісячна кількість реєстрацій нових компаній приблизно на 30% менша, ніж за аналогічний період минулого року.

Керівна партнерка Union Group Марина Краснова пов'язує переважання закриттів із подорожчанням ведення бізнесу. Підприємства змушені витрачати більше, але не можуть повністю перекласти додаткові витрати на споживачів через слабкий попит і конкуренцію. Це призводить до скорочення прибутків і фінансових резервів.

Додатковим чинником тиску стало підвищення податків. У 2025 році податок на прибуток у Росії збільшили до 25%, а з 2026-го ставку ПДВ підняли з 20% до 22%. Також уряд знизив поріг річного доходу для застосування спрощеної системи оподаткування з 60 до 20 мільйонів рублів, що ускладнило роботу частини невеликих підприємств.

Проблеми посилює і дороге кредитування. Директор із роботи з інвестиційними клієнтами керуючої компанії «Альфа-Капитал» Юрій Азаргаєв звернув увагу на труднощі підприємств, які мають кредити зі змінними ставками або змушені позичати кошти під вищі відсотки, щоб погасити попередні борги.

Закриттів може стати ще більше

Академічний керівник програми «Управління бізнесом» Вищої школи економіки Дмитро Кнатько прогнозує, що наступного року кількість компаній, які припинятимуть діяльність, і надалі перевищуватиме число нових.

Серед можливих заходів підтримки бізнесу експерти називають реструктуризацію боргів, державні гарантії за кредитами та спрощення податкової звітності. На думку представника Freedom Global Володимира Чернова, це могло б допомогти підприємствам подолати тимчасовий дефіцит обігових коштів і зберегти робочі місця.

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Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

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