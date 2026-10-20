У Росії новий закон проти телефонного шахрайства може порушити роботу авіакомпаній

0:00 / 0:00

Російські авіакомпанії ризикують втратити мобільний зв’язок, необхідний для підготовки рейсів, через новий законопроєкт про боротьбу з кіберзлочинністю. Документ «Антифрод 3.0», розроблений Мінцифри РФ, передбачає блокування всіх корпоративних SIM-карт перевізника, якщо хоча б один із його номерів використовували для протиправних дій.

Як повідомляє Forbes із посиланням на відгук Асоціації експлуатантів повітряного транспорту РФ (АЕВТ), обмеження можуть торкнутися й електронних планшетів пілотів із польотною документацією.

Російські авіакомпанії використовують мобільні пристрої для обміну службовою інформацією, а також електронні планшети Electronic Flight Bag. За їхньою допомогою пілоти отримують навігаційні дані, прогнози погоди, інформацію про обмеження повітряного простору та інші відомості, необхідні перед вильотом.

В АЕВТ попереджають, що блокування корпоративних номерів може суттєво ускладнити роботу перевізників або навіть призвести до зупинки їхньої діяльності.

У підготовці пропозицій щодо змін брали участь і представники російської авіакомпанії «Аерофлот».

Нагадаємо, Аерофлот скоротив внутрішні перевезення майже на 10%.

До цього глава Аерофлоту попередив про можливе списання SSJ-100.

Акції Аерофлоту полетіли вниз після заяви Зеленського.

Читай нас у