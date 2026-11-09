У Росії обмежили продаж бензину, на АЗС залучили Росгвардію

У кількох регіонах Росії запровадили обмеження на продаж бензину та дизельного пального. На окремих заправках діють ліміти на кількість пального для одного автомобіля, а в Нижньогородській області за дотриманням правил стежать Росгвардія та поліція.

Обмеження запровадили на тлі проблем із постачанням пального. Зокрема, ліміти на продаж бензину встановила мережа АЗС «Роснефть». За інформацією Міністерства економічного розвитку Забайкальського краю, яку оприлюднили в соцмережі Max, на заправках «Роснефти» водіям дозволяють придбати до 30 літрів бензину в містах. На трасах ліміт вищий — до 50 літрів на один автомобіль.

Подібні обмеження діють і в інших частинах Росії. Наприклад, у Карелії місцева влада повідомляла про ліміти на продаж бензину та дизельного пального. Крім того, там заборонили відпускати пальне в каністри.

У Нижньогородській області за порядком стежать силовики

Окремі правила запровадили в Нижньогородській області. Там встановили ліміт у 40 літрів бензину на один автомобіль. Також заборонили продавати пальне в каністри. Крім того, на заправках поблизу кордонів області обмежили продаж пального автомобілям, зареєстрованим в інших регіонах Росії.

До чергувань на АЗС залучили представників Росгвардії та поліції, а також волонтерів. Вони мають стежити за дотриманням установлених обмежень і контролювати ситуацію на заправках.

На тлі обмежень дрони атакували нафтопереробний завод

Тим часом у ніч проти 9 листопада безпілотники атакували промислову зону міста Кириши в Ленінградській області. Там розташований Киришський нафтопереробний завод КИНЕФ — одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Росії. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив удар по промисловій зоні. Водночас OSINT-аналітики проєкту ASTRA, проаналізувавши відеозаписи, повідомили про пожежу на території нафтопереробного підприємства.

Киришський НПЗ належить компанії «Сургутнефтегаз». Його потужність оцінюють приблизно у 20–21 млн тонн нафти на рік. Це одне з ключових підприємств російської нафтопереробної промисловості. Отже, обмеження на продаж пального в низці регіонів РФ збіглися в часі з атакою на один із великих російських НПЗ. Водночас надані дані не підтверджують, що саме удар по заводу став причиною запровадження лімітів на заправках. Про ситуацію повідомляють російські ЗМІ.

Влада Нижньогородської області Росії запровадила суворі обмеження на продаж бензину після успішної атаки українських безпілотників на нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» (НОРСІ). Місцеві автозаправні станції встановили ліміт до 40 літрів пального на один автомобіль із повною забороною відпуску бензину в каністри.

Після українських ударів зупинили роботу два великі підприємства нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородської області та комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області.

У російській Уфі, столиці Башкортостану, внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі «Башнефть-Новойл». Місцеві жителі також стверджують, що під удар могли потрапити одразу два підприємства.

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