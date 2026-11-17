0:00 / 0:00

В Оренбурзькій області суд призупинив кримінальне провадження щодо Павла Рахманова, якого обвинувачують у катуванні та жорстокому вбивстві півторарічної дитини. Підставою стало підписання ним контракту з Міноборони РФ для участі у війні проти України.

Як повідомляє видання «Урал56», Оренбурзький обласний суд задовольнив клопотання про призупинення справи щодо жителя міста Бугуруслан Павла Рахманова. Державна обвинувачка не заперечувала проти такого рішення. Після цього чоловіка звільнили з-під варти та передали до військкомату.

Рахманову інкримінують катування та вбивство малолітньої дитини з особливою жорстокістю. За цими статтями йому загрожувало довічне ув'язнення.

За даними слідства, трагедія сталася в ніч на 6 січня 2026 року. Тоді 22-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння розлютився через плач сина, який народився у 2024 році. Він завдав дитині щонайменше 30 ударів, після чого втопив її у ванній. Згодом чоловік намагався видати вбивство за нещасний випадок.

У день затримання Рахманов визнав провину, однак пізніше відмовився від своїх слів і звинуватив у смерті дитини її матір.

Також повідомляється, що чоловік раніше двічі мав судимості за крадіжки. Першого разу його засудили до громадських робіт, вдруге — до позбавлення волі. Хлопчик був третьою дитиною в родині та народився, коли батько відбував покарання в колонії.

У Росії хочуть посилити покарання за дискредитацію армії.

У Росії чоловіка засудили до 14 років колонії за фотографії могил військових.

Раніше Рютте порівняв місячні втрати РФ із втратами США за 14 років війни у В’єтнамі.

Нагадаємо, Росія втратила понад 26 тисяч окупантів від початку листопада.

Росія втратила понад 11 тисяч іноземних найманців у війні проти України – Bloomberg.

Читай нас у