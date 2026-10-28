У Росії підполковника засудили до 21 року за фейкові подвиги на фронті

У Росії колишнього підполковника Константина Фролова засудили до 21 року колонії суворого режиму. За даними видання «Коммерсантъ», він організував схему з фальшивими бойовими пораненнями заради державних виплат і нагород, а також знімав постановочні відео про нібито бойові успіхи російських військових. Суд також позбавив його військового звання та державних нагород.

Вирок Фролову 27 жовтня виніс Санкт-Петербурзький гарнізонний військовий суд. Колишній начальник групи спеціальних операцій 83-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії відомий за позивним «Палач». Як встановив суд, він створив організовану групу, до якої, за даними справи, були причетні понад 30 осіб. Її учасники, за версією обвинувачення, хотіли отримувати гроші з державного бюджету за вигадані бойові заслуги та поранення.

Для цього військові знімали постановочні відео, які мали виглядати як справжні бойові епізоди. У грудні 2023 року вони записали ролик із нібито підривом колони техніки на фронті. Для цього заздалегідь заклали заряди на маршруті руху автомобілів, а потім зняли вибухи на камеру. У січні 2024 року група створила ще одне відео. Воно мало показувати, як українські безпілотники атакують російських військових. За матеріалами справи, учасники також інсценували підрив військових під час розмінування схованки зі зброєю.

Деякі з цих записів потрапляли на федеральні російські телеканали. Їх показували як справжні історії про бойові успіхи російських військових. Зокрема, ще в лютому 2023 року один із телеканалів випустив сюжет про нібито особливу групу снайперів під керівництвом «Палача». У матеріалі стверджувалося, що офіцер після сьомого поранення відмовився від реабілітації та повернувся на фронт.

Військові стріляли один в одного заради виплат

Іншою частиною схеми були фальшиві поранення. За матеріалами справи, військові навмисно завдавали один одному травм, а потім оформлювали їх як отримані під час бойових дій. Це давало змогу претендувати на державні компенсації та нагороди. У деяких випадках учасники групи використовували підготовлені уламки боєприпасів. Їх вводили під шкіру, щоб створити вигляд справжніх осколкових поранень. Також вони пошкоджували одяг і використовували кров, аби історія виглядала переконливіше.

За даними «Коммерсантъ», іноді до таких маніпуляцій долучалися медики. Вони могли допомагати створювати неправдиву картину поранень або оформлювати відповідні документи. Сам Фролов також став учасником однієї з таких інсценізацій. У вересні 2023 року йому вистрілили в передпліччя з автомата АК-12 із глушником з відстані близько пів метра. За матеріалами слідства, поранення не було серйозним, але його мали використати для отримання виплат.

Ще один епізод стався під час зйомок у травні 2024 року. Фролов кинув гранату в бліндаж, однак вона відскочила від стіни та вибухнула біля його ніг. Цього разу він справді дістав травми.

Суд позбавив Фролова звання та нагород

Суд визнав колишнього офіцера винним у незаконному обігу зброї та боєприпасів, хабарництві й шахрайстві, пов’язаному з оформленням поранень. За сукупністю злочинів йому призначили 21 рік колонії суворого режиму. Крім того, Фролова позбавили звання підполковника, чотирьох орденів Мужності, медалі «За відвагу» та медалі ордена «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня.

Справа розглядалася в закритому режимі. За даними видання, на початку процесу Фролов визнавав провину та уклав досудову угоду зі слідством. Однак пізніше він попросив розглядати справу в загальному порядку та відкинув висунуті проти нього звинувачення. Його адвокатка Тетяна Журавльова назвала вирок необґрунтованим і незаконним. Вона заявила, що суд, на її думку, не врахував клопотань захисту та сумнівів щодо матеріалів справи.

У справі фігурують десятки людей

Розслідування стосувалося не лише Фролова. За даними «Коммерсантъ», у справі фігурують понад 30 осіб, а сама схема передбачала привласнення бюджетних коштів через фальшиві поранення та вигадані бойові заслуги. Слідство також встановило, що учасники групи незаконно збирали та зберігали різні види зброї й боєприпасів. Частину арсеналу вилучили. За матеріалами справи, окремі зразки зброї могли передавати як подарунки високопосадовцям.

Константин Фролов — син Олега Фролова, колишнього заступника генерального директора «Роскосмосу», якого раніше звинуватили в корупційних злочинах. Сам підполковник пов’язував своє переслідування зі справою батька. Історія стала одним із резонансних кримінальних проваджень у російській армії, оскільки йдеться про інсценування бойових дій і поранень заради державних грошей та нагород. Водночас захист Фролова не погоджується з вироком і заявляє про порушення під час розгляду справи. Про це повідомляють росЗМІ.

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