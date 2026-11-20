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З 2027 року більшість російських підприємців можуть втратити право на регіональні пільгові ставки за спрощеною системою оподаткування.

Винятки планують залишити для виробничого бізнесу та соціально орієнтованих некомерційних організацій.

За оцінками експертів, нововведення може принести регіональним бюджетам до $1,83 млрд на рік. Водночас, за даними ФНС, через податкові пільги регіони недоотримали близько $4,22 млрд.

Обмеження можуть торкнутися близько 80% малого бізнесу, зокрема торгівлі, громадського харчування, туризму, будівництва, автосервісів, медицини та логістики.

У Мінфіні пояснюють зміни необхідністю вирівняти умови конкуренції та запобігти ситуаціям, коли компанії реєструються в регіонах із нижчими податками, але фактично працюють в інших областях.

Представники бізнес-об’єднань попереджають про ризик масового закриття підприємств. За їхніми словами, багато компаній уже працюють на межі рентабельності й можуть не витримати додаткового податкового навантаження.

Російський союз промисловців і підприємців (РСПП), що об'єднує найбільші компанії рф з часткою близько 60% у національному ВВП, висловив гостру критику щодо підвищення податків, яке уряд розробляє на 2027 рік для покриття дефіциту військового бюджету.

Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність через можливу нову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

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