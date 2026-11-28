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У Росії за тиждень оптові біржові продажі бензину скоротилися майже на 33%, а дизельного пального – на 67%. Причиною стало призупинення роботи низки великих нафтопереробних заводів після атак безпілотників.

Обсяги реалізації пального на російській біржі зменшуються вже три тижні поспіль. Учасники ринку пов’язують це із зупинкою значної кількості НПЗ внаслідок листопадових атак дронів.

«Листопадові обсяги вже всі розпродали, а грудневі не з'явилися. Заводи, які зараз стоять, у грудні не вийдуть із ремонту, тому немає продажів грудневих ресурсів», – пояснив один із трейдерів.

У період із 23 до 27 листопада на біржі продали 16 680 тонн бензину А-92 та 9720 тонн А-95. Загальний обсяг реалізації бензину порівняно з першим тижнем місяця скоротився майже втричі.

Ще складніша ситуація спостерігається на ринку дизельного пального. За останній тиждень листопада його продали лише 29 445 тонн. Для порівняння, попереднього тижня обсяг становив 87 911 тонн, а на початку місяця – 140 270 тонн.

Водночас учасники ринку зазначають, що скорочення пропозиції поки не спричинило суттєвого зростання цін. Пальне можна придбати переважно невеликими гуртовими партіями або за прямими договорами з окремими нафтопереробними заводами.

«Торгувати нічим – ринку майже немає зараз», – констатував один із російських трейдерів.

Таким чином, зупинка російських НПЗ після атак безпілотників уже позначилася на обсягах біржової торгівлі бензином і дизелем.

Про це свідчать дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі.

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