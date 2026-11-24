У Магаданській області Росії — держави-агресора — гірничодобувна компанія «Берелех» подала позов до місцевого підрозділу спеціального зв’язку через заявлену втрату частини вантажу металів. Вартість зниклої частини відправлення компанія оцінила у понад 591 млн рублів.

Вантаж передали для перевезення у вересні

Як повідомляє RMF24, у вересні працівники регіонального управління спеціального зв’язку прийняли від видобувної компанії відправлення з дорогоцінними та рідкісноземельними металами. Його мали доправити до інших регіонів Росії.

Згодом перевізник повідомив відправника про втрату частини посилки. За даними Арбітражного суду Магаданської області, компанія звернулася до суду після того, як підрозділ спеціального зв’язку не задовольнив її досудову вимогу про відшкодування збитків.

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Компанія вимагає компенсації та відсотків

Окрім компенсації вартості втраченого вантажу, «Берелех» вимагає повернути понад 215 тис. рублів, сплачених за перевезення. Також позивач просить стягнути майже 8,85 млн рублів відсотків за користування чужими коштами.

Попереднє судове засідання у справі призначили на 16 грудня. Підрозділ спеціального зв’язку, до якого подано позов, входить до російської державної служби спеціального зв’язку. Вона здійснює захищене перевезення цінних і чутливих відправлень, зокрема дорогоцінних металів, готівки, зброї та небезпечних матеріалів.

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