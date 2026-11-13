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Федеральна податкова служба РФ подала позов про банкрутство компанії «Дом одежды», яка входить до структури взуттєвої мережі Zenden.

Сума податкових претензій сягнула 15 млрд рублів.

За підсумками 2025 року компанія зафіксувала чистий збиток у 1,5 млрд рублів. Її рахунки заблоковані ще із серпня 2025 року.

Власник мережі Андрій Павлов заявляє, що податкова не проводила фактичної виїзної перевірки, а нараховані зобов’язання не відповідають реальним порушенням.

Ще в лютому 2026 року ФНС донарахувала компаніям Zenden майже 29 млрд рублів податків. Павлов ці претензії заперечував.

Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність через можливу нову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

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