У Росії податкова візьме під контроль громадян, які регулярно отримують перекази

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Міністерство фінансів Росії пропонує зобов’язати Центробанк передавати Федеральній податковій службі (ФПС) інформацію про громадян, які регулярно отримують грошові перекази від інших фізичних осіб. Відповідні поправки підготували до другого читання законопроєкту про зміни до Податкового кодексу, який Держдума розглядає в межах «бюджетного пакета». Нові правила можуть набути чинності 1 січня 2027 року та поширюватимуться на операції за 2026 рік.

Центробанк має виявляти громадян, чиї банківські операції відповідають визначеним критеріям. Порядок і періодичність передавання таких відомостей Банк Росії та ФПС узгодять окремо. На підставі отриманої інформації податкова зможе запитувати в банків виписки з рахунків громадян. Такі запити використовують під час податкових перевірок і стягнення заборгованості.

Водночас ФПС уже суттєво збільшила кількість запитів до банків щодо рахунків і переказів громадян та компаній. Через зростання навантаження фінансові установи не встигають надавати інформацію у встановлені терміни. Лише за січень–серпень 2026 року банки сплатили 553 млн рублів штрафів за затримки — у 29 разів більше, ніж за аналогічний період торік. Директор зі стратегії компанії «Фінам» Ярослав Кабаков пов’язував це з посиленням податкового контролю та автоматизацією перевірок.

Крім того, два дні тому група російських депутатів і сенаторів внесла до Держдуми законопроєкт про обмеження для громадян, яких підозрюють у сумнівних фінансових операціях. Їм пропонують дозволити вносити та отримувати на банківські рахунки й електронні гаманці не більше 30 тисяч рублів готівкою на місяць. Банки мають перевіряти інформацію, отриману від Центробанку, і в разі підтвердження підозр запроваджувати обмеження протягом доби. Автори ініціативи пояснюють її поширенням тіньових розрахунків через перекази між громадянами. Якщо закон ухвалять, він набуде чинності 1 березня 2028 року.

Посилення контролю за банківськими операціями відбувається на тлі потреби поповнити дефіцитний бюджет Росії. За оцінками Мінфіну РФ, у 2026 році він становитиме 7,3 трлн рублів — найбільше від початку повномасштабної війни проти України. На 2027 рік запланований дефіцит у розмірі 5,5 трлн рублів.

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