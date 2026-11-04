У Росії помер один із розробників отрути Новічок

0:00 / 0:00

У Росії на 81-му році життя помер Володимир Углєв, якого називають одним із винахідників нервово-паралітичної речовини «Новічок».

Углєв помер 26 жовтня. Упродовж останніх років він мешкав в Анапі.

Ім’я Углєва стало широко відоме у 2018 році, коли біохімік дав низку інтерв’ю після отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у британському місті Солсбері. Пізніше, у 2020 році, коли «Новічком» отруїли російського політика Олексія Навального, Углєв також активно коментував властивості цієї отрути у ЗМІ.

Біохімік консультував The Insider під час підготовки розслідувань про використання «Новічка» російськими спецслужбами.

Углєв народився в російському місті Кіровську 20 вересня 1946 року. 1975 року він закінчив Московський хіміко-технологічний інститут імені Дмитра Менделєєва за спеціальністю «хімія та технологія біологічно активних речовин». У період з 1975 по 1990 роки працював старшим науковим співробітником у Вольській філії Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології (ДержНДІОХТ), яка, у тому числі, брала участь у розробці отрути.

До офіційного знищення хімічної зброї створенням та розробкою речовин класу «Новічок» займався 33-й Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони РФ у селищі Шихани-2 Саратовської області, де до 1990 року Углєв розробляв перші «Новічки».

«Новічок» - сімейство високотоксичних бойових отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Речовини цієї групи визнані Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) забороненими.

Джерело: The Insider

Розробник «Новічка» прогнозує масове отруєння росіян через пожежу в Туапсе.

В Австрії ексдипломата судитимуть за передачу звіту з формулою «Новічка» шпигуну рф.

Нагадаємо, собор в англійському місті Солсбері, що став широко відомим під час розслідування замаху за допомогою «Новічка», зараз перетворили на центр масової вакцинації від коронавірусу.

Читай нас у