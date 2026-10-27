У Росії пошуковики спочатку показуватимуть сайти про підтримку жінок

Президент Росії Володимир Путін доручив уряду підготувати пропозиції, які змінять порядок показу результатів пошуку за запитами про аборти. За задумом, пошуковики спочатку мають показувати сайти з інформацією про соціальну підтримку жінок, а вже потім — інші ресурси. Подати пропозиції уряд має до 15 грудня 2026 року.

Про нове доручення йдеться в переліку завдань, які Путін дав російському уряду. Документ передбачає, що пошукові системи мають надавати пріоритет сайтам, які пропонують соціальну підтримку жінкам, що вирішують, чи переривати вагітність. У документі використали формулювання про «пріоритетне індексування» ресурсів, які допомагають жінкам у ситуації репродуктивного вибору. Ідеться про пошук інформації щодо послуг зі штучного переривання вагітності.

Відповідальним за виконання доручення призначили прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. Він має подати відповідні пропозиції до 15 грудня. Поки що це не готові правила для пошуковиків, а завдання розробити механізм їхньої зміни. У документі не уточнюється, які саме пошукові системи мають запровадити новий порядок і як визначатимуть сайти, які отримають пріоритет.

Ідею раніше запропонувала Валентина Матвієнко

Подібну ініціативу ще в травні 2026 року озвучила голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко. Вона закликала змінити алгоритми пошукових систем так, щоб люди, які шукають клініки для переривання вагітності, спочатку бачили інформацію про центри допомоги сім’ям і жінкам у складних життєвих обставинах.

«Щоб при наборі в рядку пошуку інформації про клініки, де можна зробити аборт, спочатку з’являлися дані про центри допомоги сім’ї і тільки потім — сайти цих клінік», — пояснювала Матвієнко. Вона також пропонувала, щоб на сайтах медичних закладів розміщували інформацію про можливі ризики та наслідки аборту для здоров’я. Тоді Матвієнко звернулася до IT-компаній із проханням підтримати її пропозицію.

У Росії посилюють обмеження на аборти

Ініціатива з пошуковиками з’явилася на тлі ширшої кампанії російської влади, спрямованої на зменшення кількості абортів. У різних регіонах країни запроваджують обмеження, а приватні клініки поступово відмовляються від проведення таких процедур. За даними Meduza, у 19 регіонах Росії приватні медичні заклади повністю припинили надавати послуги з переривання вагітності. Це ще більше обмежує доступ жінок до таких послуг, особливо там, де вибір медичних закладів невеликий.

Зміна пошукової видачі може вплинути на те, яку інформацію люди бачитимуть першою під час пошуку. Водночас наразі невідомо, як саме працюватиме новий механізм і чи зобов’яжуть пошукові системи змінити алгоритми в конкретний спосіб. На цьому етапі йдеться саме про підготовку пропозицій, а не про вже запроваджену зміну чи заборону шукати інформацію про аборти. Про це повідомляють росЗМІ.

Патріарх Московський Кирило висловив пропозицію законодавчо заборонити жінкам, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, робити аборти без згоди чоловіка.

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Глава Російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що сучасна Росія живе у «дуже благополучний час» завдяки Володимиру Путіну, якого він назвав «першим з царських часів православним президентом».

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