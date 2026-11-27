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27 листопада міністерство енергетики Росії заявило, що підтримує контакт зі Сполученими Штатами щодо дизельної угоди. У відомстві повідомили, що сторони продовжують взаємодію з цього питання.

"Вони в контакті з американським Міненерго",- зазначив віце-прем'єр РФ Олександр Новак у відповідь на питання щодо ситуації з угодою.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Дональд Трамп оголосив про масштабну угоду із закупівлі російського дизельного пального, яка, за оцінкою ЗМІ, може принести економічні вигоди Росії.

Домовленості президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо російського дизельного пального можуть послабити позиції України та ускладнити переговори про завершення війни.

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