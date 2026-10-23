0:00 / 0:00

Росія може знову зіткнутися з картопляною кризою, подібною до тієї, що охопила країну у 2024–2025 роках. На початок жовтня сільськогосподарські організації зібрали 3,1 млн тонн картоплі — на 13,8% менше, ніж за аналогічний період торік. У селянських і фермерських господарствах урожай становив 2,1 млн тонн, що на 5,9% менше у річному вимірі.

За прогнозом аналітиків «АБ Центру», цьогорічний урожай картоплі в промисловому секторі може становити 7,5 млн тонн — на 11,5% менше, ніж у 2025 році. У Картофельному союзі оцінюють можливий обсяг збору приблизно у 8 млн тонн. Водночас щорічне споживання картоплі в Росії сягає 8,5 млн тонн, тому дефіцит може становити від 500 тис. до 1 млн тонн.

За даними аналітичної компанії NTech, у першій половині 2026 року попит на картоплю в роздрібній торгівлі зріс на 2% у натуральному вимірі. На тлі скорочення врожаю це вже позначилося на цінах. Згідно з інформацією Росстату, у вересні середня роздрібна вартість картоплі сягнула 51 рубля за кілограм, що на 28,8% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

РФ може зібрати понад 9 млн тонн українського врожаю.

Кримські фермери не можуть продати рекордний урожай зерна.

РФ запускає логістичний центр у Сирії для перевалки вкраденого українського зерна.

Через дефіцит дизеля у Росії під загрозою урожай.

Читай нас у