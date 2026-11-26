Безпрецедентні втрати російської армії на війні проти України спричинили піднесення ринку ритуальних послуг і вивели доходи найбільших похоронних компаній країни на історичний максимум.

За січень–вересень 2026 року вони заробили приблизно $1,1 млрд на основі даних Росстату. Порівняно з аналогічним періодом минулого року виручка похоронного бізнесу зросла на 9,1%. Для порівняння, роком раніше приріст становив 3,3%, у 2024 році — 7,7%, у 2023-му — 11,5%, а у 2022-му — 10,6%.

Загалом за чотири з половиною роки війни доходи похоронних компаній збільшилися у півтора раза. Це відбувається навіть попри те, що росіяни дедалі частіше обирають бюджетні поховання через падіння реальних доходів.

Представники ритуального бізнесу, опитані «Коммерсантом», заперечують зв’язок між зростанням виручки та збільшенням кількості поховань. Водночас демографічні дані та статистика військових втрат свідчать про іншу тенденцію. Згідно з витоком інформації Росстату, оприлюдненим хакерськими групами «Кіберпартизани BY» і Silent Crow, до кінця вересня 2026 року у війні загинули щонайменше 490 тисяч російських військових. Це приблизно дорівнює населенню таких міст, як Пенза, Липецьк або Калінінград.

За даними демографа Олексія Ракші, загальна кількість смертей у Росії у 2025 році досягла найвищого рівня з часів пандемії COVID-19 — 1,931 млн. Це на 113 тисяч більше, ніж роком раніше, на 171 тисячу перевищує показник 2023 року та на 33 тисячі — 2022-го. Природне скорочення населення Росії також сягнуло максимальних значень із 2021 року: 764 тисячі осіб торік і щонайменше 820 тисяч — у поточному.

Попри зростання кількості смертей, купівельна спроможність росіян падає. Це позначається і на ринку ритуальних послуг, зазначає виконавча директорка Союзу похоронних організацій і крематоріїв Олена Андрєєва. За її словами, родичі померлих дедалі частіше обирають дешевші варіанти. Зокрема, кремацію, яка обходиться дешевше за традиційне поховання в землю, назвав однією з таких альтернатив директор Інституту дослідження проблем сучасної політики Антон Орлов.

Дорогі похорони стають дедалі менш доступними для росіян, оскільки ціни на основні ритуальні послуги зростають швидше за інфляцію. Зокрема, вартість виготовлення труни з лютого 2022-го до червня 2026 року збільшилася на 105%, свідчать дані Росстату. За той самий період ціни на копання могил зросли на 60%.

За словами Андрєєвої, помітно побільшало громадян, які оформлюють державні субсидії на поховання за гарантованим переліком послуг. Водночас значна частина фактичних доходів галузі не потрапляє до офіційної статистики через розрахунки готівкою та неформальні платежі, зазначає партнер практики «Операційна ефективність» компанії Strategy Partners Денис Тверський. На його думку, з урахуванням тіньового сегмента реальний обсяг ринку може в кілька разів перевищувати офіційні показники.