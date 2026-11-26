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Ленінський районний суд Краснодара задовольнив позов Генеральної прокуратури РФ про вилучення майна колишнього першого віцегубернатора Краснодарського краю Ігоря Галася, його родичів і довірених осіб. Вартість активів, які перейдуть у власність держави, перевищує 970 млн рублів.

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Загалом державі передадуть 63 об’єкти рухомого та нерухомого майна. Серед них — квартири й земельні ділянки в Москві, Краснодарі, Геленджику, станиці Канівській та Ростові-на-Дону, а також п’ять автомобілів.

За даними Генпрокуратури РФ, активи були придбані в період із 2007-го до 2025 року. За цей час офіційний заробіток Галася становив 41,6 млн рублів, а його найближчі родичі сумарно заробили трохи більше ніж 11,4 млн рублів.

У наглядовому відомстві стверджують, що чиновник усупереч законодавству поєднував державну службу з підприємницькою діяльністю. Для цього він залучив бізнесмена Анатолія Спіріна, на якого оформили матеріально-технічну базу та будівництво багатоквартирного будинку в станиці Канівській. Водночас, за версією прокуратури, фактично компанією керував сам Галась, впливаючи на її рішення та розподіляючи прибутки.

Крім конфіскації майна, Генпрокуратура вимагала стягнути з відповідачів майже 86 млн рублів за раніше продані активи. Йдеться про квартиру в Краснодарі, земельну ділянку та будинок у Кабардинці, а також частки в земельній ділянці й двох нежитлових приміщеннях.

Загалом у справі фігурували 13 осіб, серед яких діти, батьки, колишня та нинішня дружини 50-річного чиновника.

Ігор Галась обіймав різні посади в адміністрації Краснодарського краю з 2007 року. У 2015 році він став заступником губернатора Веніаміна Кондратьєва. До сфери його відповідальності належали бюджетна та економічна політика, фінансовий контроль, контрактна система й інвестиції.

За останні півтора року низку нинішніх і колишніх заступників Кондратьєва затримали у справах про корупцію. Зокрема, реальні строки ув’язнення за розкрадання та зловживання повноваженнями отримали Олександр Власов — 14 років колонії та Олександр Нестеренко — 9 років. Анну Мінькову засудили до 5,5 року умовно.

У квітні 2026 року у власність держави також передали майно ще одного колишнього віцегубернатора краю Андрія Коробки та пов’язаних із ним осіб. Вартість активів становила близько 10 млрд рублів. Сам Коробка очікує на вирок у справі про масштабне шахрайство.

Крім того, колишнього мера Сочі Олексія Копайгородського, який раніше був заступником Кондратьєва, засудили до 15 років позбавлення волі у справі про розкрадання та хабарництво. У січні 2026 року в нього конфіскували активи на 1,6 млрд рублів, зокрема 50 будинків, 15 земельних ділянок, 10 автомобілів і десятки мільйонів рублів готівкою.

Раніше у Росії, державі-агресорі, московський суд заарештував губернатора Мурманської області Андрія Чибіса. Йому висунули обвинувачення у шахрайстві, розтраті, легалізації коштів і хабарництві.

Президент Російської Федерації — держави-агресора Володимир Путін 25 листопада звільнив губернатора Мурманської області Андрія Чибіса. Відповідний указ опублікували на офіційному російському порталі правової інформації.

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