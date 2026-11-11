У Росії священник-паверліфтер потрапив у смертельну ДТП

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У Воронезькій області РФ 40-річний священник Олексій Гончаров, відомий у соцмережах як «Турбобатюшка», потрапив у смертельну аварію.

За даними російських ЗМІ, його спортивна Kia Stinger зіткнулася з Opel, за кермом якого перебувала 22-річна дівчина.

Вона загинула. 20-річний пасажир Opel зміг самостійно вибратися з автомобіля та викликати швидку.

Гончаров є майстром спорту з паверліфтингу та засновником спортивного руху «Турбо Русич». Сам священник відмовився коментувати аварію.

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