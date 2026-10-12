У Росії цензурували майже половину іноземних серіалів на Амедіатеці

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Російський онлайн-кінотеатр «Амедіатека» вирізав із 200 іноземних серіалів близько 7,3 тисячі фрагментів загальною тривалістю 75 годин. Під цензуру потрапили майже половина доступних на платформі серіалів.

Найбільше скорочень стосувалися ЛГБТ-тематики — загалом близько 44 годин. Також вирізали сцени з наркотиками, згадками про Володимира Путіна, війну в Україні та історію Росії й СРСР.

Цензура торкнулася не лише відеоряду, а й перекладів. За даними «Медіазони», студії отримують спеціальні інструкції, які вимагають пом’якшувати певні висловлювання та змінювати формулювання. Наприклад, згадки про одностатеві стосунки можуть замінювати нейтральними словами, а окремі сексуальні вислови — звичайними поцілунками.

Деякі серіали редагували повторно, прибираючи сцени, які раніше пропустили цензори. Зокрема, зміни торкнулися «Гри престолів», «Клану Сопрано» та «Справжнього детектива».

«Амедіатека» є офіційним дистриб’ютором серіалів HBO, Showtime, AMC і Warner Bros. Її переклади використовують також інші російські стримінгові платформи. За даними видання, сервіс щонайменше шість разів притягували до відповідальності за контент, зокрема через порушення правил вікового маркування та так звану пропаганду «нетрадиційних відносин».

Венеційський кінофестиваль, який відкриється 2 вересня, покаже кілька політично гострих стрічок великої тривалості. Серед них — тригодинний фільм українського режисера Сергія Лозниці «Імперіум», чотиригодинна документальна стрічка Алекса Гібні «Маск» і відеощоденник Джулії Локтєв «Мої небажані друзі: частина II», що триває понад п’ять годин.

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