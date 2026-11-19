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У Росії майже 6 тисяч мостів на регіональних і муніципальних дорогах перебувають в аварійному стані та потребують термінового ремонту. Водночас значна частина переправ навіть не пройшла необхідної діагностики.

За його даними, за межами федеральної дорожньої мережі в російських регіонах налічується 53,7 тис. мостів, однак необхідну діагностику пройшли лише 21% із них. Інформація про стан решти переправ або відсутня, або застаріла.

Однією з причин недостатньої перевірки мостів є її висока вартість. Діагностика однієї переправи в середньому обходиться від 400 тис. до 1 млн рублів.

Упродовж 2026–2031 років російський уряд планує спрямувати 611 млрд рублів на ремонт 2,7 тис. мостових споруд.

Однак, за словами Бедусенка, до цього переліку чомусь включили лише 11% мостів, які вже отримали статус аварійних.

Сенатор Євгеній Дитрих закликав регіональну владу насамперед спрямовувати фінансування на переправи, які перебувають в аварійному або передаварійному стані.

«Пожалуйста, планируйте деньги в первую очередь на аварийные и предаварийные объекты», — звернувся він до представників регіонів.

Про це на «Транспортному тижні» заявив генеральний директор Російського дорожнього науково-дослідного інституту Мінтрансу Александр Бедусенко.

Нагадаємо, у Ростовській області Росії внаслідок влучання безпілотника FP-2 припинили рух транспорту мостом через річку Міус на трасі Р-280, яку російські окупанти називають «Новоросія». Масштаби пошкоджень дорожнього полотна зафіксували на супутникових знімках.

Нагадаємо, у Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотниківпошкоджено міст через річку Міус на автомагістралі «Новоросія», що з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими територіями України.

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