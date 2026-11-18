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За інформацією російських джерел, унаслідок аварії військово-транспортного літака Ан-12, що сталася напередодні, 17 листопада, загинули 19 військовослужбовців Повітряно-космічних сил РФ. Пасажирами борту були авіаційні техніки.

Літак прямував до аеродрому Канськ-Дальній, де базується 712-й винищувальний авіаполк. На його озброєнні перебувають винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.

Також припускається, що на борту Ан-12 могли перевозити запасні частини для літаків цього типу. Водночас ця інформація потребує підтвердження.

Нагадаємо, у Росії розбився військово-транспортний літак Ан-12.

У Калінінградській області Росії зазнав аварії винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, однак отримали травми.

До цього у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.

Також у Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт Мі-8.

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