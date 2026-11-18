У Росії в авіакатастрофі Ан-12 могли загинути 19 військових авіаційних техніків
За інформацією російських джерел, унаслідок аварії військово-транспортного літака Ан-12, що сталася напередодні, 17 листопада, загинули 19 військовослужбовців Повітряно-космічних сил РФ. Пасажирами борту були авіаційні техніки.
Літак прямував до аеродрому Канськ-Дальній, де базується 712-й винищувальний авіаполк. На його озброєнні перебувають винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.
Також припускається, що на борту Ан-12 могли перевозити запасні частини для літаків цього типу. Водночас ця інформація потребує підтвердження.
Нагадаємо, у Росії розбився військово-транспортний літак Ан-12.
У Калінінградській області Росії зазнав аварії винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, однак отримали травми.
До цього у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.
Також у Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт Мі-8.