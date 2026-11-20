У російському Тамбові на території дитячого садка «Сонечко» відкрили стелу на честь учасників війни проти України. Композиція містить червону зірку з літерами Z, O і V, а також зображення російських військових і білих журавлів. За даними місцевих журналістів, це перший такий пам’ятник, встановлений безпосередньо на території російського дитсадка за майже п’ять років повномасштабної війни.

Стелу встановили на території дитячого садка «Сонечко». Вона складається з трьох частин: у центрі розміщена червона зірка з літерами Z, O і V, а обабіч — дві плити. На одній зображені білі журавлі, на іншій — російські військові.

На церемонію запросили представників місцевої влади, так званих Z-волонтерів і ветеранів війни проти України. Заступниця голови адміністрації Тамбова Наталія Полуніна заявила, що педагоги та діти таким чином «роблять посильний внесок у спільну справу перемоги». Вона також звернулася до вихованців дитсадка й пояснила, що російські військові нібито воюють заради того, щоб діти могли ходити до садочка, жити, сміятися, усміхатися та дружити. «Захисники нашої Вітчизни сьогодні зробили для нас із вами, щоб ми ходили до дитячого садка, щоб ми жили, щоб ми сміялися, усміхалися, дружили», — сказала Полуніна.

На відкритті виступив і один із ветеранів війни Микола Артемов. Він прибув на захід в інвалідному візку та звернувся до дітей зі словами про важливість знання історії. «У тих, хто не знає історії, немає майбутнього», — заявив Артемов. Він додав, що дітям потрібно розповідати, як і чому почалася так звана «СВО». За його словами, це має допомогти їм говорити про війну «з високо піднятою головою».

Ідею пам’ятника знайшли в інтернеті

Директорка дитсадка «Сонечко» Світлана Любимова розповіла, що ідею встановити пам’ятник учасникам війни вона разом із працівниками закладу знайшла в інтернеті. Спочатку задум представили місцевим чиновникам. Ті його схвалили. Остаточний вигляд композиції з літерами Z, V та зображенням білих журавлів розробила одна зі співробітниць дитячого садка.

Таким чином, стела стала не просто меморіальним об’єктом, а частиною простору, де щодня перебувають дошкільнята. Під час відкриття представники влади та учасники заходу прямо говорили з дітьми про війну й російську армію.

Як у російських дитсадках вшановують учасників війни

До цього в дитячих садках різних регіонів Росії вже з’являлися об’єкти, присвячені війні проти України. Зокрема, такі експозиції відкривали в Бєлгородській, Нижньогородській і Челябінській областях, а також у Приморському краї.

Однак раніше це були переважно «стіни пам’яті», стенди з портретами загиблих військових, невеликі музейні куточки та інші тематичні експозиції. У деяких дитсадках історію війни проти України поєднували з розповідями про попередні війни, передусім про Другу світову.

У випадку з Тамбовом ідеться про окрему меморіальну стелу на території дошкільного закладу. Саме тому місцеві журналісти називають її першою подібною спорудою в Росії, встановленою безпосередньо в дитсадку за майже п’ять років війни.

Скільки меморіалів на честь учасників війни встановили в Росії

За даними, які наприкінці 2026 року наводили російські джерела, у країні встановили близько 3500 меморіальних дощок і понад 1120 стел та меморіалів на честь учасників війни проти України.

Також іменами так званих «героїв СВО» назвали 363 вулиці, 118 алей і скверів та 133 освітні заклади. Ці цифри озвучив начальник Головного військово-політичного управління Збройних сил РФ генерал армії Віктор Горемикін. Про це повідомляло російське державне агентство ТАСС.

Відкриття стели в Тамбові стало ще одним прикладом того, як російська влада та установи переносять символіку й тематику війни в освітній простір для наймолодших дітей. Про відкриття повідомило місцеве видання «Новини Тамбова».

Російська окупаційна влада планує розподіляти квартири жителів Маріуполя, які залишили місто через повномасштабну війну. Серед потенційних новоселів — учасники так званої «СВО».

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