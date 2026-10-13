У Росії вибухнув газопровід, що з’єднує Центральну Азію з Європою

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У Пензенській області Росії стався вибух на підземному газопроводі «Середня Азія — Центр», яким транспортують газ із Туркменістану, Узбекистану та Казахстану до Росії. Після інциденту виникло факельне горіння, а висота стовпа полум’я сягнула приблизно 70 метрів.

Інцидент стався поблизу села Волчково. Після вибуху газопровід перекрили. Згодом на місці події загорілася трава. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Газопровід «Середня Азія – Центр» є важливою частиною газотранспортної системи, що історично використовувалася для постачання природного газу з Центральної Азії до Росії. Маршрут проходить через кілька країн регіону, а його загальна довжина становить близько 5 тис. км.

Обставини вибуху та причини займання наразі не уточнюються. Інформації про масштаби пошкоджень трубопроводу й терміни відновлення його роботи немає.

Додамо, що у Ростові-на-Дону після українського удару згорів нафтовий термінал.

Нагадаємо, у росії третю добу горів нафтоналивний термінал після атаки дронів.

У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа. Ймовірною ціллю став нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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