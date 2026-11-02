У Росії вибухнув винищувач Су-57, ГУР розкрило деталі

На російській авіабазі «Ахтубінськ» вибухнув винищувач Су-57, вартість якого оцінюють приблизно у 150 млн доларів. Це сталося 29 жовтня під час запуску двигунів. У Головному управлінні розвідки України припускають, що однією з можливих причин могла бути низька якість авіаційного пального, яке Росія змушена імпортувати через скорочення власного виробництва.

За даними розвідки, інцидент стався на військовому аеродромі «Ахтубінськ» в Астраханській області Росії. Су-57 — російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління. Він призначений для ураження повітряних, наземних і морських цілей. Це один із найдорожчих бойових літаків Росії: його вартість оцінюють приблизно у 150 млн доларів. За інформацією ГУР, літак вибухнув під час запуску двигунів. Розвідка звертає увагу на можливі проблеми з авіаційним пальним, адже його якість безпосередньо впливає на роботу двигуна.

Чому вибухнув Су-57

Винищувач Су-57 оснащений турбореактивним двигуном АЛ-41Ф1, який також відомий під назвою «виріб 117». За даними ГУР, однією з причин руйнування двигунів такого типу може бути використання пального неналежної якості. Водночас розвідка не стверджує, що саме пальне стало безпосередньою причиною вибуху. Йдеться про одну з можливих версій події.

У ГУР пов'язують ситуацію з проблемами російської нафтової галузі. Через українські удари по нафтопереробних підприємствах і паливній інфраструктурі Росія стикається зі скороченням власного виробництва авіаційного пального. Тому країна дедалі більше залежить від поставок з-за кордону. Розвідка також оприлюднила дані про маршрут, яким авіаційне пальне з Індії доправляють до Росії.

Як Росія завозить авіаційне пальне з Індії

За даними ГУР, Росія використовує для імпорту пального морські перевезення та перевантаження між танкерами. Така схема дає змогу доставляти великі партії нафтопродуктів до російських портів. Одним із джерел постачання є нафтопереробний завод Nayara Energy у Вадінарі, що в Індії. Майже половина акцій компанії — 49,13% — належить російській державній нафтовій компанії «Роснєфть». Водночас Nayara Energy є одним із великих покупців російської сирої нафти. У ГУР навели конкретний приклад такого перевезення.

22 серпня 2026 року танкер GRIF, який розвідка відносить до російського «тіньового флоту», забрав із заводу Nayara Energy майже 40 тисяч тонн авіаційного пального JET A-1. У першій декаді вересня вантаж перевантажили на інший танкер — HALCYON. Операцію провели поблизу східного узбережжя Малайзії, неподалік Сінгапурської протоки. Цей район є одним із важливих центрів міжнародної морської торгівлі, де регулярно перевантажують нафту та нафтопродукти з одного судна на інше.

23 вересня HALCYON доставив до російського порту Находка понад 37 тисяч тонн авіаційного пального. Його розвантажили на терміналі «РН-Морской терминал Находка», який належить до логістичної інфраструктури «Роснєфті». Отже, за наведеними ГУР даними, велика партія авіаційного пального пройшла шлях від індійського нафтопереробного заводу через перевантаження в морі до російського порту.

Хто постачає пальне для Су-57

Окрему увагу українська розвідка звертає на компанію «РН-Аеро». Вона є оператором авіаційного заправного бізнесу в структурі «Роснєфті» та постачає пальне для російської авіаційної промисловості. За інформацією ГУР, ця компанія забезпечує авіаційним пальним «Об'єднану авіабудівну корпорацію», яка бере участь у виробництві винищувачів Су-57. «РН-Аеро» перебуває під санкціями низки країн, зокрема України, держав Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарії та Японії.

У розвідці також повідомили, що влітку 2026 року російська влада дозволила приховувати інформацію про діяльність і обсяги поставок «РН-Аеро» та низки інших структур «Роснєфті».

Чим особливе пальне JET A-1

JET A-1 — це авіаційне пальне, яке використовують газотурбінні двигуни. За даними ГУР, воно придатне для використання в низці російських військових літаків і може замінювати пальне стандартів ТС-1 та РТ, які застосовують у Росії. Серед літаків, для яких може використовуватися JET A-1, розвідка називає Су-30СМ, Су-34, Су-35С, Су-57, МіГ-29 і Су-24М. Його також можуть використовувати для заправлення деяких реактивних ударних безпілотників.

Крім того, ГУР повідомляє про використання такого пального на російських військово-транспортних літаках Іл-76МД-90А. Ці літаки застосовують, зокрема, для перевезення військової техніки та озброєння. У розвідці наголошують, що Росія продовжує шукати можливості для забезпечення своєї військової авіації пальним попри санкції та удари по нафтовій інфраструктурі.

Водночас наразі немає підтвердження, що саме імпортоване з Індії пальне спричинило вибух Су-57. ГУР називає його можливу низьку якість одним із чинників, які могли призвести до несправності двигуна. Остаточну причину інциденту в оприлюдненому повідомленні не встановлено. Про вибух повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України 2 листопада.

На російському військовому аеродромі «Ахтубінськ» 29 жовтня 2026 року вибухнув винищувач Су-57. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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