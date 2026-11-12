У Росії військову службу зараховуватимуть до муніципального стажу

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Державна дума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає зарахування військової служби до стажу роботи в органах місцевого самоврядування. Завдяки цим змінам росіяни, які повернулися з війни проти України, зможуть претендувати на керівні посади в муніципальних структурах — зокрема, начальників апаратів, заступників голів та керівників адміністрацій.

Ініціатори законодавчої зміни пояснюють її необхідність прагненням допомогти ветеранам «СВО» бути затребуваними та долучатися до розвитку своїх рідних регіонів, працюючи на рівні влади, який безпосередньо взаємодіє з громадянами.

«Ветераны специальной военной операции обладают уникальным опытом […], они умеют принимать решения в стрессовых ситуациях, работать в команде и, безусловно, все это будет востребовано и на работе в органах местного самоуправления», — заявила під час доповіді одна зі співавторок законопроєкту, депутатка Держдуми від партії «Єдина Росія», заступниця голови Комітету з праці, соціальної політики та справ ветеранів Дар’я Лантратова.

У більшості суб’єктів Російської Федерації чинні нормативні акти передбачають обов’язкову наявність стажу муніципальної служби для кандидатів на керівні посади. Його тривалість залежить від конкретного регіону та посади.

Зазвичай вимоги такі:

1–2 роки стажу — для начальників відділів або провідних спеціалістів;

3–5 років — для керівників великих управлінь;

4–6 років — для начальників апаратів, заступників голів та керівників місцевих адміністрацій.

Як правило, у російських регіонах вимога щодо досвіду роботи в органах місцевого самоврядування не поширювалася лише на претендентів на початкові посади, зокрема спеціалістів I або II категорії.

Нові зміни у федеральному законодавстві дозволять громадянам, які воювали проти України, претендувати на керівні посади в муніципальній службі нарівні з чиновниками, які вже мають відповідний досвід роботи.

Про це повідомила Державна дума Росії.

У Росії оголосили новий набір до кадрової програми «Врємя гєроєв», яку Кремль позиціонує як можливість кар’єрного зростання для учасників війни проти України. Водночас цей проєкт є частиною пропагандистської кампанії, покликаної заохочувати росіян до служби в армії.

Громадяни Росії дедалі більше побоюються, що диктатор Володимир Путін найближчим часом оголосить загальну мобілізацію для продовження війни проти України.

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