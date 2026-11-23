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У російських регіонах виникла нестача вакцин від грипу після того, як Міністерство охорони здоров’я скоротило федеральні закупівлі майже на 20%.

Влада Ульяновської області вже визнала, що не зможе виконати план вакцинації через недостатнє фінансування.

Регіону погодили закупівлю 435 тисяч доз із 670 тисяч запитаних — близько 64% від потреби. Особливо гострою стала ситуація з вакцинацією дорослих, для яких отримали лише 37% запланованого обсягу. Останню партію вакцин вирішили спрямувати на щеплення людей віком понад 60 років.

Подібна ситуація виникла й у Республіці Комі, де в низці закладів призупиняли вакцинацію через вичерпання запасів. У Нижегородській області закупівлі скоротили з 1,5 до 1,3 млн доз, а безкоштовні щеплення залишили лише для людей із груп ризику.

Джерело: Ulpressa.

У Московській області виявили перший випадок захворювання на мавпячу віспу. Пацієнта госпіталізували до Домодедовської лікарні з підозрою на цю інфекцію.

В Іркутській області Росії після смерті 28-річної жінки, яку пов’язують із протичумним інститутом, госпіталізували 189 людей. Загалом влада встановила 197 осіб, які могли контактувати з померлою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти Росії на тлі повідомлень про підозрюваний випадок легеневої чуми в Іркутську.

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