0:00 / 0:00

У Росії користувачі почали масово скаржитися на проблеми із завантаженням та оновленням застосунків у магазині Google Play. Збої фіксують із середини листопада абоненти різних операторів зв’язку. Завантаження програм зависає, а згодом магазин видає помилку. Деякі користувачі не можуть встановити оновлення вже протягом тижня.

Експерт RKS Global Олексій Фокін припускає, що проблеми з Google Play можуть бути наслідком блокування YouTube. Обидва сервіси використовують одні й ті самі сервери Google.

Під час вимірювань фахівці RKS Global виявили, що у 9% точок вимірювання неможливо підключитися до одного із серверів. Це може свідчити про блокування його IP-адреси. Ще наприкінці жовтня аналогічну фільтрацію трафіку Google зафіксували учасники технічної спільноти Zapret.

Після початку уповільнення YouTube у серпні 2024 року Роскомнагляд вимагав від операторів зв’язку надати IP-адреси серверів Google та інформацію про їхнє місцезнаходження. Про це повідомляв «Коммерсант».

Російська влада пояснювала уповільнення роботи YouTube зношенням обладнання Google. Водночас американська корпорація заявляла, що перебої в роботі відеохостингу не пов’язані ані з технічними несправностями, ані з діями компанії.

Корпорація Google також поступово зменшує підтримку своєї інфраструктури на території РФ. У грудні 2025 року компанія попередила російських інтернет-провайдерів, що з початку 2026 року почне виводити з експлуатації частину застарілого обладнання. Про це писало РБК.

За словами Олексія Фокіна, скорочення кількості серверів підвищує ризик того, що під час завантаження застосунку користувача перенаправлятиме на заблоковану IP-адресу. Це може пояснювати проблеми з роботою Google Play у Росії.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Раніше управління ФСБ Росії у Волгоградській області повідомило про існування закритої постанови уряду, яка регулює відключення мобільного зв’язку в разі загрози атак безпілотників. Документ згадується у відзиві спецслужби на позов 24 жителів регіону, які вимагають дотримання своїх прав під час обмежень доступу до інтернету.

Роскомнагляд витратив2,27 млрд рублів на розробку та впровадження механізмів фільтрації інтернет-трафіку із застосуванням алгоритмів машинного навчання.

Російська влада має намір розвивати мережу проводового радіомовлення, яка може стати додатковим каналом оповіщення населення під час відключень мобільного інтернету. Відповідні зміни до Стратегії розвитку галузі зв'язку підготувало Мінцифри РФ.

Читай нас у