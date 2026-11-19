0:00 / 0:00

Від початку повномасштабної війни російська влада не змогла завершити понад 290 федеральних будівельних проєктів загальною вартістю 115 млрд доларів. Ще понад 380 запланованих об'єктів на суму щонайменше 12 млрд доларів досі навіть не почали будувати.

Про це повідомляє The Moscow Times, проаналізувавши реєстри федеральних відомств РФ.

Серед заморожених або відкладених проєктів — будівництво доріг і мостів, дитячих лікарень та онкологічних центрів, очисних споруд, наукових лабораторій і промислових підприємств. Найчастіше причиною перенесення термінів російська влада називає нестачу фінансування. Рідше затримки пояснюють відсутністю необхідного обладнання.

Кількість перенесень строків завершення державних будівництв у Росії зростає щороку. Якщо у 2021 році терміни відклали для 15 об'єктів, то у 2022-му — для 24, у 2023-му — для 26, у 2024-му — для 59, а у 2025-му — вже для 86. За неповний 2026 рік зафіксували ще 81 перенесення.

Деякі проєкти відкладали неодноразово. Зокрема, будівництво судового кварталу Верховного суду РФ у Санкт-Петербурзі та нанотехнологічної лабораторії НДЦ «Курчатовський інститут» переносили чотири рази.

Найдорожчим довгобудом став газопереробний комплекс в Усть-Лузі вартістю 42,7 млрд доларів. Першу чергу підприємства планували запустити ще у 2023 році, другу — до кінця 2024-го.

На другому місці за вартістю — Північний широтний хід, залізнична лінія завдовжки понад 700 км, яка має з'єднати Ямало-Ненецький автономний округ з Уральською залізничною мережею. Проєкт оцінюють у 10,3 млрд доларів. Його реалізація розпочалася ще у 2011 році, однак терміни неодноразово змінювали. За останньою редакцією федеральних програм, відкриття перенесли на 2031 рік.

Також відклали введення в експлуатацію Курської АЕС-2 вартістю $6,21 млрд. Її почали будувати у 2016 році, а запуск спочатку планували на 2022-й.

До п'ятірки найдорожчих довгобудів увійшов і автомобільний міст через річку Лену вартістю 2,1 млрд доларів. Його будівництво обіцяють розпочати ще з 2006 року, а терміни реалізації проєкту переносили вже вісім разів.

Економісти порівнюють нинішню ситуацію з останніми роками існування СРСР, коли державні будівельні плани систематично зривалися. За даними Держкомстату СРСР, у 1986–1988 роках щороку не вдавалося вчасно завершити приблизно третину об'єктів важливого народногосподарського значення, а у 1989 році — вже кожен другий. Того ж року уряд СРСР розпорядився законсервувати довгобуди через скорочення фінансування.

«Росія знову йде колією Радянського Союзу. Тоді будували котлован, а далі будівництво заморожували під приводом того, що колись з'являться гроші», — заявив економіст Ігор Ліпсиц у коментарі The Moscow Times.

Один із сенаторів РФ, знайомий із ситуацією у будівельній галузі, зазначив виданню, що заморожування великих проєктів супроводжувало всі масштабні економічні кризи в Росії після розпаду СРСР. За його словами, це було одним із перших сигналів серйозних проблем в економіці.

Співрозмовник видання нагадав, що оптимізацію капітального будівництва застосовували під час дефолту 1998 року, світової фінансової кризи 2008–2009 років, а також кризи 2020 року на початку пандемії. Нинішні економічні труднощі, на його думку, також можуть призвести до скорочення або заморожування державних будівельних проєктів.

Нагадаємо, Путін похвалився економікою Росії на тлі масштабних атак України по НПЗ.

У Росії на заводі авіадвигунів планують звільнити майже 700 працівників.

Найбільший зернотрейдер Росії почав скорочувати персонал через зупинку чорноморських портів.

Читай нас у