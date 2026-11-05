У Росії заочно засудили до колонії доньку вбитого опозиціонера Нємцова

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Московський суд заочно засудив Жанну Нємцову до чотирьох років колонії загального режиму. Її визнали винною за обвинуваченням у керівництві фондом імені її батька, російського опозиційного політика Бориса Нємцова, який у РФ оголосили «небажаною» організацією.

Крім того, Жанні Нємцовій на вісім років заборонили адмініструвати інтернет-ресурси.

Під час судових дебатів прокурор просив призначити їй п’ять років колонії загального режиму заочно, а також заборонити адмініструвати сайти протягом дев’яти років.

За версією обвинувачення, Нємцова «відкрито підкреслює своє лідерство у зазначеній організації, організовує її фінансування та функціонування, а також дає негативну характеристику різним подіям, що відбуваються в Російській Федерації».

Одним із доказів керівництва фондом суд визнав запис виступу Жанни Нємцової в чорногорській Будві, де вона розповідала про свою роль в організації.

Водночас адвокат Нємцової заявив, що його підзахисна не визнає себе винною.

Фонд Бориса Нємцова заснували у 2015 році після вбивства російського опозиційного політика. У 2024 році в Росії організацію Boris Nemtsov Foundation for Freedom визнали «небажаною».

У 2026 році Жанну Нємцову заочно заарештували за обвинуваченням у керівництві фондом. Пізніше її також визнали «іноземним агентом».

Нагадаємо, Бориса Нємцова застрелили ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту поблизу Кремля.

Про це повідомляє «Медіазона».

Раніше у росії оголосили в міжнародний розшук Жанну Нємцову — доньку застреленого у Москві опозиційного політика Бориса Нємцова. Їй інкримінують організацію діяльності іноземної чи міжнародної організації, визнаної у рф «небажаною».

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