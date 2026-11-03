У Росії запропонували пом’якшити покарання за вбивства через кровну помсту

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На вебінарі під егідою юридичного факультету Московського державного університету російські юристи запропонували пом’якшити покарання за вбивства з мотивів «кровної помсти». На їхню думку, така практика нібито допомагає виправляти помилки правоохоронної системи, відшкодовувати збитки та домагатися каяття злочинців. У зустрічі взяли участь представники різних регіонів РФ та окупованої частини України.

Вебінар відкрила докторка історичних наук, професорка Дагестанського державного університету Дурея Зіядова. Вона заявила про «значний превентивний потенціал» кровної помсти.

За словами Зіядової, цей звичай, на відміну від «традиційного правосуддя», нібито дає змогу одночасно домогтися відшкодування шкоди, вибачень винного перед потерпілими та його щирого каяття.

Професорка запропонувала кваліфікувати вбивства з мотивів кровної помсти за частиною першою статті 105 Кримінального кодексу РФ. Ця норма передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 15 років.

Водночас чинне російське законодавство розглядає мотив кровної помсти як обтяжувальну обставину. Такі вбивства кваліфікують за пунктом «е.1» частини другої статті 105 КК РФ. За цією статтею передбачене ув’язнення на строк від восьми до 20 років або довічне позбавлення волі.

Пропозицію Дуреї Зіядової підтримали й інші учасники вебінару з регіонів Північного Кавказу. Серед них:

Ельміра Джахієва — докторка історичних наук, професорка Дагестанського державного університету;

Сіябшах Шапієв — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ;

Джамбулат Сайдумов — доктор юридичних наук, професор Чеченського державного педагогічного університету.

Вони представили кровну помсту як частину культури кавказьких народів, яка, за їхніми словами, зберігається донині та дає змогу «коригувати» помилки офіційного правосуддя.

Голова Всеросійської асоціації відновної медіації Рустем Максудов також запропонував вважати примирення ворогуючих родин, яке означає завершення вендети, різновидом медіації та «відновного правосуддя».

Про нібито мудрість кавказьких народів у контексті кровної помсти заявив кандидат юридичних наук, член Російської кримінологічної асоціації та Z-активіст Андрій Зюков, який представляв на вебінарі «ЛНР».

Він стверджував, що завдяки вендеті народи Кавказу навчилися домовлятися між собою. Натомість росіяни, зокрема й ті, «які називають себе українцями», такого звичаю нібито не мають, тому війна в Україні триває так довго.

«[Українцям] треба зрозуміти об’єктивні реалії. Росія прийшла. Росія прийшла назавжди. І вона не несе зло, вона несе добро, мир, будує, розвиває і так далі», — заявив Зюков.

Водночас представник «ЛНР» назвав формою «примирення» поширену в сучасній Росії практику звільнення засуджених за тяжкі злочини з місць позбавлення волі для участі у війні проти України в лавах Збройних сил РФ.

Організатори оприлюднили повний запис вебінару на відеохостингу RuTube. На нього звернуло увагу видання SOTA.

Водночас російська влада готує посилення кримінальної відповідальності за заклики до масових заворушень, виправдання тероризму та насильство щодо представників влади, зокрема в інтернеті.

Нагадаємо, у Росії попит на обереги, які нібито захищають від пристріту, у січні—лютому 2026 року зріс на 120% порівняно з аналогічним періодом 2025-го.

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