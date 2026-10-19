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Голова бюджетного комітету Ради Федерації РФ Анатолій Артамонов закликав переглянути мережу медичних закладів у регіонах і провести її «оптимізацію». Зокрема, він запропонував перенаправляти пацієнтів до більших клінік, щоб заощадити бюджетні кошти.

Свою пропозицію посадовець пояснив дефіцитом бюджетних коштів та необхідністю скоротити видатки на утримання напівпорожніх і малопотужних лікарень, які не спроможні самостійно покривати навіть комунальні витрати.

Ініціатива скорочення медичної інфраструктури з'явилася на тлі зростаючої фінансової діри в регіональних бюджетах Росії та перерозподілу державних видатків на користь війни. Через те, що близько 40% федерального бюджету спрямовується на військові потреби, російський уряд вже удвічі урізав фінансування ключових медичних програм.

Зокрема, суттєво скорочено видатки на модернізацію первинної ланки, онкологічну допомогу та розвиток системи швидкої допомоги, а в наступному році за статтею «охорона здоров'я» планується додаткове урізання коштів.

Нагадаємо, у Кремлі зраділи рішенню Трампа щодо санкційних обмежень проти Росії.

Нагадаємо, що один зі співавторів «закону Грема» з так званими пекельними санкціями проти Росії сенатор-демократ Річард Блюменталь гостро розкритикував президента США Дональда Трампа за небажання вживати нових заходів для посилення тиску на Росію в межах цього законодавства.

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня підписав указ про призупинення широких мит, обмежень і санкцій, які покійний сенатор Ліндсі Грем пропонував запровадити за купівлю російських енергоносіїв.

Трамп заявив у Вашингтоні, що найближчим часом проведе розмову з президентом Росії Владіміром Путіним щодо можливого випадку чуми в сибірському дослідницькому інституті.

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