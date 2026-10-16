У Росії запроваджують збір на смартфони та ноутбуки

У Росії з 1 грудня планують запровадити так званий технологічний збір на смартфони, ноутбуки та інші телефони. Відповідні ставки затвердив Мінпромторг РФ: за смартфон передбачено 250 рублів, а за ноутбук — 500 рублів. Влада розраховує отримати завдяки новому збору 37,5 млрд рублів до кінця 2029 року на тлі значного дефіциту федерального бюджету.

Розмір збору залежатиме від типу пристрою та наявності інформації про його бренд і модель у державній системі маркування. Якщо необхідних даних немає, платіж буде майже вдвічі більшим. За затвердженими ставками суми будуть такими:

Смартфон — 250 рублів, без необхідних даних про маркування — 496 рублів.

Ноутбук — 500 рублів, без маркування — 992 рублі.

Звичайний мобільний телефон — 50 рублів, без маркування — 100 рублів.

Стаціонарний телефон із бездротовою трубкою — 100 рублів, без маркування — 198 рублів.

Збір почне діяти 1 грудня 2026 року. Він поширюватиметься як на імпортну електроніку, так і на пристрої, вироблені в Росії. Важливо, що платити цей збір мають виробники та імпортери, а не покупці безпосередньо під час оплати товару в магазині. Водночас додаткові витрати бізнесу можуть вплинути на кінцеві ціни техніки. Наскільки саме подорожчають пристрої, залежатиме від рішень виробників, імпортерів і продавців.

Скільки грошей Росія планує отримати

За проєктом федерального бюджету, внесеним до Держдуми наприкінці вересня, російська влада розраховує зібрати завдяки новому платежу 37,5 млрд рублів до кінця 2029 року. Очікувані надходження розподіляються так:

у 2026 році — 1,06 млрд рублів;

у 2027 році — 11,67 млрд рублів;

у 2028 році — 12,38 млрд рублів;

у 2029 році — 12,38 млрд рублів.

Таким чином, найбільші надходження очікують уже в перший повний рік дії збору. Влада розглядає його як додаткове джерело фінансування. Водночас фактичні суми залежатимуть від обсягів виробництва, імпорту та кількості пристроїв, які підпадатимуть під нові правила.

Чому російському бюджету потрібні додаткові гроші

Новий збір запроваджують на тлі значних бюджетних витрат і дефіциту державних фінансів. У матеріалі проєкту бюджету, на який посилається джерело, передбачені масштабні витрати на армію протягом найближчих трьох років. Загальна сума таких витрат, за наведеними даними, становить близько 50 трлн рублів. У бюджетних планах також закладено значний дефіцит. За наведеними в матеріалі цифрами, він може становити 5,4 трлн рублів у 2027 році, 5,1 трлн у 2028-му та 5,3 трлн у 2029-му. Ці показники потребують окремої перевірки за офіційними бюджетними документами, оскільки їхня сума не збігається із загальним показником дефіциту в 10,8 трлн рублів, який також згадується в джерелі.

Технологічний збір — один зі способів отримати додаткові надходження до бюджету. Водночас він створює додаткові витрати для компаній, які виробляють або ввозять електроніку. Тому його наслідки можуть відчути не лише учасники ринку, а й покупці, якщо бізнес вирішить компенсувати нові витрати підвищенням цін.

За повідомленнями російських ЗМІ, влада також пов’язує цей механізм із підтримкою вітчизняної електронної та радіоелектронної промисловості. Отже, офіційно збір подають як інструмент фінансування галузі, хоча він запроваджується в умовах значного навантаження на державний бюджет. Про це повідомляє The Moscow Times.

Найбагатші люди Росії цього року забезпечили понад 1% державних видатків країни завдяки так званим «добровільним» внескам до бюджету.

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