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У РФ заарештували заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил з озброєння Юрія Грехова. Генерал-полковника підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Запобіжний захід військовому обрав 25 листопада 235-й гарнізонний військовий суд Москви. Він задовольнив клопотання Головного військового слідчого управління Слідчого комітету Росії про взяття Грехова під варту.

Повідомляється, що генерала взяли під варту за обвинуваченням у скоєнні корупційного злочину. Йдеться про підозру в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Грехов обіймає посаду заступника головнокомандувача ПКС Росії з озброєння з 2021 року. До його обов'язків належить забезпечення військ озброєнням і військовою технікою.

До призначення на цю посаду він командував військами протиповітряної та протиракетної оборони Росії. Грехов має звання генерал-полковника та є кандидатом військових наук. З 2022 року він перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Раніше у Петербурзі заарештували командира військово-морської бази Балтійського флоту.

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Приморський районний суд Санкт-Петербурга заочно обрав запобіжний захід у вигляді арешту для публіциста Олександра Невзорова. Його звинувачують у фінансуванні екстремізму та невиконанні обов’язків «іноземного агента».

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