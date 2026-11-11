У Росії затримали підозрюваних у шпигунстві на користь Польщі — Politico

0:00 / 0:00

У російському Калінінграді правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у шпигунській діяльності на користь Польщі. Крім того, у ФСБ заявили, що винесли офіційні попередження ще десятьом громадянам. У Варшаві такі дії назвали провокацією.

ФСБ Росії повідомила про затримання двох підозрюваних, чия національність наразі офіційно не уточнюється.

За версією російської спецслужби, вони збирали та передавали польській розвідці інформацію про персонал та об’єкти Міністерства оборони РФ у прикордонному регіоні.

Щодо затриманих уже порушили кримінальні справи за статтею про шпигунство, вони перебувають під вартою.

У відомстві також додали, що офіційні попередження через імовірні контакти з польськими спецслужбами винесли сімом громадянам Польщі та трьом росіянам.

У Польщі різко відреагували на заяви російського відомства. Речник міністра-координатора польських спецслужб назвав дії ФСБ "черговою провокацією та актом дезінформації".

Про це повідомляється з посиланням на заяву російського посольства у Польщі та Politico.

Раніше ми повідомляли, що У Польщі затримали шістьох підозрюваних у діяльності на користь російської розвідки — RMF24.

У Польщі затримали двох українців за підозрою у шпигунстві та диверсіях.

Читай нас у