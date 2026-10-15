У Росії затримали шведського військового, який воював на боці України

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Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянина Швеції у Псковській області. За твердженням російських силовиків, іноземець незаконно перетнув державний кордон. У ФСБ стверджують, що він нібито намагався потрапити до Росії під виглядом вступу до її збройних сил, щоб здійснювати диверсії та теракти на військових об'єктах.

За даними російської спецслужби, у період із лютого до червня 2026 року чоловік проходив військову службу за контрактом у складі організації, яку в Росії визнали терористичною. Він нібито обіймав посаду командира відділення безпілотних авіаційних комплексів у 24-му окремому штурмовому батальйоні.

З оприлюдненого ФСБ відео допиту стало відомо, що затриманого звати Фредді Михаель Сталькранц Ліндгольм, йому 35 років. Англійською мовою він розповів, що підписав контракт із українським полком «Айдар», який заборонений у Росії. За його словами, після цього він навчався керувати FPV-дронами для розвідки та наведення, а також навчав інших військових.

Сталькранц заявив, що його відправили до Росії, оскільки там нібито хотіли змусити його вчиняти диверсії та теракти. Водночас напередодні обрання йому запобіжного заходу Псковський міський суд повідомляв, що чоловік перетнув російський кордон із Білорусі пішки, поза офіційними пунктами пропуску, з особистих побутових мотивів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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