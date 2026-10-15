У Ростові-на-Дону горять вісім резервуарів нафтотерміналу — The Moscow Times

У Ростові-на-Дону, Росія, пожежа на нафтотерміналі Новошахтинського нафтопереробного заводу поширилася на вісім із 12 резервуарів. Український моніторинговий канал Supernova+ повідомив, що пізно ввечері у вівторок вибухнув ще один резервуар, пише The Moscow Times.

Пожежа триває четверту добу

За даними незалежного видання Astra, вогонь охопив вісім резервуарів термінала. На відео з місця події видно резервуари, охоплені полум’ям, і стовпи чорного диму.

Місцевий Telegram-канал Rostov Glavny повідомив про яскравий спалах на лівому березі міста о 23:50 у вівторок. Станом на ранок середи влада не заявляла про ліквідацію пожежі.

Удар дронів і потужності термінала

Уночі 10 жовтня дрони вдарили по терміналу, який раніше мав назву «Юг Русі», у Залізничному районі Ростова-на-Дону. Супутникова система моніторингу пожеж NASA FIRMS зафіксувала займання на цьому об’єкті.

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Сумарна місткість резервуарів термінала становить 60 тисяч кубометрів. Об’єкт може перевалювати до 3,5 млн тонн нафтопродуктів на рік і завантажувати морські та річкові танкери для експорту. За даними видання, термінал також використовували для постачання пального російським військовим.

Губернатор Ростовської області РФ — держави-агресора — Юрій Слюсар заявив про масштабну атаку дронів у регіоні в ніч проти середи. За його словами, над Каменськом-Шахтинським та вісьмома районами збили понад 160 безпілотників. Даних про постраждалих або руйнування на землі він не навів.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що з 11 жовтня наказав військовим призупинити удари по російських НПЗ на прохання президента США Дональда Трампа в межах «енергетичного перемир’я». Удар, після якого почалася пожежа на терміналі, стався до оголошеного припинення атак.

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