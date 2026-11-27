Президент Володимир Зеленський підтвердив прем’єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні, що українська операція проти російських суден біля берегів Лівії відбулася без попередньої координації з європейськими партнерами. Водночас Україна готова налагодити регулярний обмін інформацією з Італією.

Під час розмови Зеленський і Мелоні обговорили питання, над якими працюють Україна та Італія. Президент наголосив, що сторонам важливо краще розуміти позиції одна одної та підтримувати постійний зв’язок. Окремо він прокоментував нещодавню операцію українських сил біля лівійського узбережжя. Зеленський підтвердив, що перед її проведенням Україна не узгоджувала дії з європейськими партнерами.

«Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами. Також сказав, що ми налаштовані забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними органами наших країн і підтримувати між ними пряму, регулярну та ефективну комунікацію», — написав президент у соцмережі X.

Що відомо про операцію біля берегів Лівії

Спецоперація відбулася в ніч проти 22 листопада поблизу лівійського порту Бенгазі. За даними Служби безпеки України, її провели спільно з підрозділами Сил оборони. Для атаки використали дві групи морських дронів — загалом сім безекіпажних катерів, які запустили з так званого материнського судна.

У СБУ заявили, що українські сили потопили російський корвет «Меркурій» проєкту 20380. На його борту, за інформацією спецслужби, перебував палубний вертоліт Ка-27. Також було уражено суховантаж MV Angara, який, за даними української сторони, Росія використовувала для військових перевезень. Зокрема, судно пов’язували з так званими «Сирійським» і «Лівійським експресами» — маршрутами, якими Росія перевозить військові вантажі до своїх закордонних об’єктів.

23 листопада Зеленський підтвердив проведення операції та назвав її цілком легітимною. Він наголосив, що корвет був одним із найновіших кораблів російського флоту, а суховантаж перевозив зброю. Також президент попередив, що Україна продовжить морські операції проти російських військових цілей.

Як відреагувала Лівія

Після атаки Міністерство закордонних справ уряду національної єдності Лівії, який працює в Тріполі, виступило із заявою. Там засудили удар поблизу Бенгазі та закликали Україну офіційно пояснити, що саме сталося і якого масштабу була операція.

У лівійському відомстві заявили, що проведення іноземних військових операцій на території країни або в її територіальних водах є неприйнятним. Там також наголосили, що російсько-українська війна не дає жодній зі сторін права переносити бойові дії на лівійську територію.

Різку реакцію висловив і член Президентської ради Лівії Муса аль-Коні. Він назвав інцидент порушенням суверенітету країни, пригрозив зверненням до Ради Безпеки ООН та Міжнародного суду ООН. Крім того, аль-Коні закликав внести українське керівництво до переліку осіб, причетних до тероризму.

Що відповіла Україна

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що загрозу для Лівії створюють передусім російські військові кораблі та судна, які перевозять зброю і регулярно прибувають до регіону.

У відомстві наголосили, що Росія використовує цивільну інфраструктуру інших країн для власних військових потреб і цим наражає їх на небезпеку. Тому питання щодо інцидентів у лівійських портах, на думку української сторони, варто адресувати Москві. Речник МЗС України Георгій Тихий також заявив, що Україна має повне право завдавати ударів по законних військових цілях Росії, яка веде війну проти неї.

Чому до ситуації долучилася Італія

Італія окремо висловила занепокоєння через нещодавні військові операції на сході Лівії. Саме на цьому тлі питання української операції стало однією з тем розмови Зеленського з Мелоні. Після переговорів український президент заявив про готовність забезпечити регулярний обмін інформацією між відповідними органами двох країн. Ідеться про прямий зв’язок і координацію комунікації, щоб партнери мали більше інформації про дії, які можуть впливати на безпеку в регіоні.

Таким чином, Зеленський визнав, що операція біля Бенгазі не була попередньо узгоджена з європейськими партнерами, але водночас запевнив Італію в готовності налагодити постійний обмін даними. Ситуація також показала, що українські удари по російських військових цілях за межами Чорного моря можуть викликати дипломатичну реакцію країн, на території або поблизу яких відбуваються такі операції. Про це глава держави повідомив 27 листопада за підсумками розмови з Мелоні.

Італія заявила, що не була поінформована про українську операцію в лівійському Бенгазі та не узгоджувала її з Києвом.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у лівійському порту Бенгазі.

Також у Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

Українські морські безпілотники, які атакували російський корвет «Меркурій» у Лівії, могли бути запущені з території Албанії або з лівійських морських баз Місрата та Завія, що перебувають під контролем уряду національної єдності в Тріполі, повідомила французька газета Le Monde.

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