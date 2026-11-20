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Представник Російської православної церкви Макарій (Маркіш) розкритикував захоплення відеогрою Grand Theft Auto 6, назвавши подібні розваги злом.

За словами священнослужителя, занурення в такі ігри приносить шкоду людям та їхньому оточенню.

Натомість він закликав геймерів переглянути свою поведінку, покаятися та спрямувати сили на реальні справи — від розвитку науки до виховання дітей.

Раніше повідомлялось, що відеогра Grand Theft Auto VI може забезпечити видавцю Take-Two Interactive близько $1,84 млрд виторгу за перший день після релізу. Аналітична компанія Sensor Tower оцінила продажі гри у 19,1 млн копій станом на ранок четверга.

GTA 6 встановила рекорди за кількістю глядачів на стримінгових платформах одразу після запуску. Загальний пік аудиторії на Twitch, Kick і YouTube сягнув 7,6 мільйона людей. Лише на Twitch гру одночасно дивилися понад 3,29 мільйона користувачів — це новий рекорд серед ігрових категорій платформи.

Нова частина популярної серії відеоігор Grand Theft Auto VI від студії Rockstar за перші 24 години після релізу розійшлася 24,58 млн копій. Загальний виторг від продажу гри перевищив 2,3 млрд доларів.

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