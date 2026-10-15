У Румунії шукають екіпаж судна, атакованого росіянами – Sky News

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14-15 жовтня російські безпілотники порушили повітряний простір Румунії та завдали ударів по двох іноземних суднах у територіальних водах країни.

Про це заявив Президент Румунії Нікушор Дан. За його словами, атака відбулася, коли судна перебували на якорі в Чорному морі неподалік гирла Дунайського каналу.

Унаслідок влучань дронів спалахнули два танкери:

Wine Trader (під прапором Сан-Марино) — рятувальники врятували 5 членів екіпажу, ще 7 осіб наразі вважаються зниклими безвісти;

Yara J (під прапором Коморських Островів) — судно перевозило нафту та хімічні речовини, екіпаж евакуювали.

На місці події триває пошуково-рятувальна операція.

Джерело: Sky News.

У територіальних водах Румунії пізно ввечері 14 жовтня загорілося торговельне судно, яке стояло на якорі. Екіпаж евакуювали, повідомила румунська влада.

Від початку жовтня біля узбережжя Румунії та Болгарії були уражені п'ять комерційних суден. Обидві країни є членами НАТО. Ураження суден зафіксували в Чорному морі біля узбережжя цих двох держав Альянсу. Приблизно 23 моряки загинули або вважаються зниклими безвісти.

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