У Румунії виявили уламки ймовірно російського безпілотника

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У комуні Богічя повіту Нямц у Румунії 5 листопада місцевий житель виявив уламки безпілотника, розкидані на відстані приблизно 200–300 метрів.

На місце події прибули співробітники поліції, пожежники Інспекції з надзвичайних ситуацій та піротехнічна група Румунської розвідувальної служби для обстеження території та перевірки безпечності уламків.

Румунська влада наразі вивчає походження дрона, час його падіння та обставини інциденту.

Джерело: Informan.ro.

У суботу, 12 вересня, у Румунії виявили безпілотник, що впав у кукурудзяному полі поблизу села Ботошеніца-Маре в повіті Сучава. Перед цим дрон перетнув повітряний простір України та Молдови.

Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови. Згодом він впав і вибухнув неподалік села Гирбовець в Аненій-Нойському районі.

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