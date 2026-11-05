У Румунії виявили уламки ймовірно російського безпілотника
У комуні Богічя повіту Нямц у Румунії 5 листопада місцевий житель виявив уламки безпілотника, розкидані на відстані приблизно 200–300 метрів.
На місце події прибули співробітники поліції, пожежники Інспекції з надзвичайних ситуацій та піротехнічна група Румунської розвідувальної служби для обстеження території та перевірки безпечності уламків.
Румунська влада наразі вивчає походження дрона, час його падіння та обставини інциденту.
Джерело: Informan.ro.
У суботу, 12 вересня, у Румунії виявили безпілотник, що впав у кукурудзяному полі поблизу села Ботошеніца-Маре в повіті Сучава. Перед цим дрон перетнув повітряний простір України та Молдови.
Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови. Згодом він впав і вибухнув неподалік села Гирбовець в Аненій-Нойському районі.