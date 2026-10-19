У Румунії зафіксували потужний землетрус, поштовхи дійшли до України

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У Румунії стався землетрус магнітудою 4,8 у сейсмічній зоні Вранча. Поштовхи відчувалися в Бухаресті, а також на території Молдови та України.

Зазначається, що підземний поштовх зафіксували об 11.52 у понеділок. За даними Національного інституту фізики Землі, епіцентр землетрусу розташовувався за 46 км на південний схід від Брашова, за 53 км на південний схід від Сфинту-Георге, за 56 км на північ від Плоєшті та за 64 км на південь від Бузеу.

«У сейсмічній зоні Вранча зафіксували землетрус з орієнтовною магнітудою 4,8 та орієнтовною глибиною 76,5 км», - поінформували в інституті.

Це найсильніший землетрус, зафіксований у Румунії за останні два роки, після поштовху магнітудою 5,4, що стався 16 вересня 2024 року в повіті Бузеу.

У 2026 році до сьогоднішнього дня найсильнішим землетрусом у країні був поштовх магнітудою 4,5, що стався 26 лютого у повіті Вранча.

Про це повідомляє Romania Journal.

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