У Сантьяго оголосили червону тривогу через грозу та град — The Rio Times

У Чилі 13 жовтня 2026 року служба запобігання та реагування на надзвичайні ситуації Senapred оголосила червону тривогу для столичного регіону Сантьяго через грозу, сильні дощі та град. Негода спричинила підтоплення доріг у кількох районах столиці, відключення електроенергії та обмеження в роботі метрополітену.

За даними The Rio Times, станом на 17:00 за місцевим часом без електроенергії залишалися близько 36 тисяч споживачів. У повідомленнях фігурували показники від 36 155 до 36 928 абонентів, а видання Diario Financiero згодом повідомило про понад 40 тисяч домогосподарств без світла.

Підтоплення та обмеження в метро

Град укрив вулиці Сантьяго, а підтоплення зафіксували, зокрема, в комунах Провіденсія, Нюньюа, Лас-Кондес і Ла-Рейна. Серед районів із найбільшою кількістю відключень електроенергії назвали Кілікуру, Кінта-Нормаль, Провіденсію, Лампу, Пудауель, Пеньялолен, Коліну, Ла-Рейну та Естасьйон-Сентраль.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Metro de Santiago через дощ закрило частину входів до станцій. Станцію Pedro de Valdivia на лінії 1 закрили через скупчення води, а на станції Salvador припинили пропуск пасажирів на вхід. На лінії 2 рух обмежили на ділянках Hospital El Pino — Franklin та Los Héroes — Vespucio Norte.

Попередження для центральної частини країни

Національна метеорологічна служба Чилі випустила попередження про небезпечні погодні умови для семи регіонів центральної частини країни. Воно стосувалося інтенсивних опадів, нестійкої погоди та гроз упродовж вечора.

Геологічна служба Sernageomin оцінила ризик зсувів і селевих потоків у передгір'ях Сантьяго як помірний або високий. Diario Financiero також повідомило, що град може загрожувати сільськогосподарському виробництву в регіоні. На момент публікації повідомлень про постраждалих або загиблих не було.

Читай нас у