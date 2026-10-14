У Саудівській Аравії біля штаб-квартири Saudi Aramco пролунали вибухи, будівлю евакуювали

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Увечері 13 жовтня в Дахрані, Саудівська Аравія, пролунали вибухи поблизу штаб-квартири нафтової компанії Saudi Aramco. За повідомленням Reuters, будівлю евакуювали. Одне з джерел заявило про виникнення пожежі. Саудівські військові підтвердили перехоплення ракети над містом.

Нафтова інфраструктура Саудівської Аравії є одним із ключових елементів глобального енергетичного ринку. Тому будь-які загрози стратегічним об’єктам у країні можуть впливати на настрої учасників ринку та посилювати невизначеність щодо стабільності постачання енергоносіїв.

Навіть якщо видобуток нафти не припиняється, подібні інциденти можуть збільшувати витрати на охорону й захист інфраструктури, а також змушувати інвесторів уважніше оцінювати ризики для енергетичного сектору.

Саудівська Аравія має сучасні системи озброєння та значні фінансові ресурси. Водночас загроза ракетних і безпілотних атак демонструє складність захисту великих промислових об’єктів навіть за наявності потужної системи протиповітряної оборони.

У контексті регіонального протистояння окрему увагу привертають загрози з боку єменських хуситів, які раніше здійснювали атаки на об’єкти в Саудівській Аравії. Однак наявна інформація про інцидент у Дахрані сама по собі не підтверджує, хто саме стоїть за можливою атакою.

Отже, події біля штаб-квартири Saudi Aramco важливі не лише через можливі наслідки для нафтової інфраструктури. Вони також нагадують, що загрози стратегічним об’єктам можуть підвищувати витрати на безпеку та посилювати невизначеність на світових енергетичних ринках.

Про це пише видання Reuters.

Ціни на нафту зросли на тлі побоювань щодо можливих перебоїв постачання через ескалацію протистояння між Саудівською Аравією та підтримуваними Іраном хуситами в Ємені. Ф’ючерси на Brent із постачанням у грудні подорожчали на 1,24% — до 107,02 долара за барель, а листопадові ф’ючерси на американську нафту WTI зросли на 1,18% — до 95,25 долара за барель.

IndiGo, Air India Express, Air India та Akasa Air скасували рейси до та з міст Саудівської Аравії до 17 жовтня через безпекову ситуацію в регіоні. Обмеження стосуються сполучення з Ер-Ріядом, Джиддою, Даммамом, а також Мединою.

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