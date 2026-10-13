У Саудівській Аравії продовжать спортивні змагання попри атаки хуситів — The National

У Саудівській Аравії частину спортивних подій уже провели, а тенісний турнір, боксерський поєдинок, шоу WWE та сезон кінних перегонів поки готують до проведення попри посилення атак хуситів на королівство. За даними The National, протягом минулого тижня атаки на аеропорти в Ер-Ріяді, Абсі, Джизані та Наджрані призвели до загибелі людей і значних руйнувань.

Футбольні матчі

Саудівська професійна ліга продовжила матчі в неділю, хоча аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді зазнав смертельних атак упродовж вихідних. «Аш-Шабаб» переміг «Ат-Таавун» з рахунком 3:0, а матч «Аль-Файхи» та «Ар-Ріяда» завершився нічиєю. Зустріч між «Абхою» та «Аль-Файсалі» перенесли на кінець місяця.

У понеділок «Ан-Наср» Кріштіану Роналду приймав узбецький «Нефтчі» в матчі елітної Ліги чемпіонів АФК в Ер-Ріяді. Початок гри відклали через попередження служби цивільної оборони Саудівської Аравії, а тренування перед матчем на стадіоні «Аль-Авваль Парк» скасували. Зрештою «Ан-Наср» переміг з рахунком 3:1. У Джидді «Аль-Іттіхад» має зіграти з «Шабаб Аль-Ахлі» у вівторок.

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Заплановані події

Третій тенісний турнір Six Kings Slam запланований в Ер-Ріяді на 21–24 жовтня. На ANB Arena мають виступити Карлос Алькарас, Олександр Звєрєв, Новак Джокович, Алекс де Мінор і Тейлор Фріц. Чинного чемпіона Янніка Сіннера в заявці замінив Лернер Тьєн.

31 жовтня в Ер-Ріяді запланований бій Сауля «Канело» Альвареса з Крістіаном Мбіллі за титул WBC у другій середній вазі. Організатор Туркі Альалших заявив, що Альварес підтвердив участь у поєдинку. Шоу WWE Crown Jewel має відбутися 7 листопада на Riyadh Season Stadium.

Сезон перегонів в Ер-Ріяді 2026/27 також має розпочатися цієї п’ятниці та тривати до 17 квітня наступного року. Програма передбачає 69 перегонів, а загальний призовий фонд становить 197,8 млн саудівських ріалів.

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