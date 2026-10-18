У Саудівській Аравії розбився військовий гелікоптер, загинули двоє людей

У Саудівській Аравії зазнав аварії розвідувальний гелікоптер AH-6i. Катастрофа сталася в регіоні Наджран, неподалік кордону з Єменом. Обидва члени екіпажу загинули. За офіційною інформацією, гелікоптер розбився через технічну несправність. Аварія сталася на території, яка перебуває під юрисдикцією Міністерства Національної гвардії Саудівської Аравії.

Водночас обставини інциденту викликають додаткові запитання. Останніми тижнями південно-західна частина регіону Наджран зазнавала атак з боку єменських хуситів, яких підтримує Іран. На цьому тлі триває загострення протистояння між Саудівською коаліцією та угрупованням, що діє з території Ємену. Як зазначає Reuters, конфлікт у Ємені став ще одним напрямком ширшого протистояння США та Ірану.

Хусити заявили, що збили гелікоптер

У суботу, 17 жовтня, військовий речник єменських хуситів Ях'я Сарі заявив, що угруповання збило саудівський гелікоптер Apache поблизу Наджрана. За його словами, повітряне судно діяло проти позицій хуситів уздовж кордону. Однак ця заява не збігається з офіційною версією Саудівської коаліції щодо аварії. Саудівська сторона повідомила про технічну несправність гелікоптера AH-6i. Водночас у повідомленні Reuters ідеться про різні моделі повітряних суден: AH-6i та Apache. Тому наразі немає підстав стверджувати, що заяви сторін стосуються одного й того самого гелікоптера.

У неділю, 18 жовтня, аль-Малікі відповів на допис Сарі. Він опублікував фотографію кількох гелікоптерів Apache, вишикуваних у ряд, і написав: «Ви стверджуєте, що збили його, але він незабаром знову з’явиться на полі бою». Отже, Саудівська коаліція заперечила твердження хуситів про знищення гелікоптера Apache. Водночас повідомлення про аварію AH-6i та загибель двох членів екіпажу залишається окремим офіційно озвученим фактом. Подробиці інциденту та можливий зв’язок між цими повідомленнями потребують додаткового підтвердження. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву речника Саудівської коаліції, генерал-майора Туркі аль-Малікі.

У Єгипті Рада національної оборони, яку очолює президент Абдель Фаттах ас-Сісі, заявила про готовність надати Саудівській Аравії «всі необхідні та можливі форми підтримки». Засідання відбулося 18 жовтня перед запланованим голосуванням парламенту щодо надання президентові повноважень допомогти королівству захиститися від атак єменських хуситів.