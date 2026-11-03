У семи штатах США Нацгвардія допомагатиме під час проміжних виборів — The Hill

Щонайменше сім штатів США публічно підтвердили участь підрозділів Національної гвардії в заходах, пов’язаних із проміжними виборами 3 листопада. У штаті Вашингтон військовослужбовці в цивільному одязі допомагатимуть стежити за скриньками для бюлетенів у семи округах, а в Айові, Колорадо та Північній Кароліні гвардійців залучають переважно до захисту виборчої кіберінфраструктури, повідомляє The Hill.

Заходи у штатах

Губернатор штату Вашингтон Боб Фергюсон запропонував округам програму «Виборча сусідська варта». Її прийняли сім округів, а до роботи планують залучити близько 100 військовослужбовців Нацгвардії. Фергюсон пояснив рішення необхідністю вжити запобіжних заходів для захисту виборчої системи. Він також згадав підпал скриньки для бюлетенів у Ванкувері у 2024 році, коли було пошкоджено кілька сотень бюлетенів, а також повідомлення про листи з білим порошком, надіслані до офісу держсекретаря та кількох офісів членів Конгресу.

У Північній Кароліні Об’єднана цільова група Нацгвардії з кібербезпеки стежитиме за виборчими мережами разом із Центром операцій із надзвичайних ситуацій штату. Губернатор Колорадо Джаред Поліс ще в червні наказав Нацгвардії допомогти із кіберзахистом виборів. В Айові гвардійці працюватимуть із держсекретарем Полом Пейтом та органами штату, щоб виявляти потенційні кіберзагрози й посилювати готовність до них.

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Спеціалістів Нацгвардії Алабами та Оклахоми вже залучали в жовтні після двох окремих інцидентів із підозрілими посилками з білим порошком, які надійшли до офісу держсекретаря Алабами та Виборчої ради Оклахоми. Також повідомлялося про можливу участь Нацгвардії Аризони, однак офіс штату не уточнив її формат.

Ставлення до військових біля виборчих дільниць

Опитування Democracy and Security Network при Німецькому фонді Маршалла США, у якому взяли участь 2 800 американців, засвідчило: 59% респондентів вважають, що президент не повинен використовувати федеральні війська для контролю за виборами або їх адміністрування. Дослідниця Лорен Восс заявила, що присутність військових поблизу виборчих дільниць може посилювати побоювання щодо федерального втручання.

Федеральне законодавство загалом не дозволяє розміщувати озброєний персонал у місцях проведення виборів, за винятком ситуацій, коли виборча дільниця зазнає нападу й необхідне застосування федеральних сил. Водночас губернатори штатів дедалі частіше залучають Нацгвардію для кіберзахисту та підтримки місцевої влади: у 2022 році це зробили щонайменше 14 штатів, а у 2024-му — 15.

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